嘉義市推動高鐵聯外軌道　民宿文化協會成立促進觀光發展

▲ 從「偷偷開」到「驕傲開」 嘉義市民宿文化發展協會成立 黃敏惠市長見證產業歷史性一刻 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府自109年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依規定於區域內申請經營民宿，迄今街區內已有21家、全市共22家合法民宿。「嘉義市民宿文化發展協會」在昨(21)日舉辦成立大會，黃敏惠市長與市府團隊、嘉義市議會議長陳姿妏以及多位議員皆出席大會，共同見證嘉義市民宿產業歷史性的一刻。

黃敏惠市長表示，協會的成立代表著嘉義市的民宿產業發展邁入新的里程碑，特別感謝張于亞理事長，從協會的籌備到成立過程中，展現無比的用心與堅持，代表著民宿業界共同為嘉義市的未來打拼的信念，也期待未來能共同攜手推動嘉義市觀光旅宿升級。黃敏惠市長特別感謝在地業者將老建築轉化為有情感、有歷史的民宿，讓旅客不只是來訪，更能感受到家的溫暖，且結合在地故事、民宿文化，打造出「有溫度、有故事」的觀光體驗。

黃敏惠市長也強調「觀光必須靠交通帶動」，呼籲中央盡速推動高鐵嘉義站的聯外軌道，這項交通建設關係到大嘉義地區的觀光發展，更能提升阿里山以及台灣在國際觀光的吸引力。全國高鐵站聯外軌道運輸系統目前已有6站與台鐵共構、3站闢建台鐵支線、1站闢建機場捷運，唯獨高鐵嘉義站至今未有軌道運輸連接市區，這是嘉義發展的關鍵課題。市府已完成嘉義輕軌藍線可行性研究報告並送中央審議，並於4月17日率市府團隊出席行政院召開的「大南方新矽谷推動方案」中央與地方協調會議，積極爭取將嘉義市實質納入整體規劃。

同時，也攜手市議會議長陳姿妏發起聯署，獲得全體市議員與里長共同響應，表達嘉義市對於高鐵嘉義站聯外軌道建設的高度共識與殷切期待。很遺憾當日無法即刻獲中央拍板將高鐵嘉義站聯外軌道建設納入「大南方新矽谷計畫」，但市府絕不氣餒，會持續為嘉義市民發聲。

首任理事長張于亞也表示，協會目前已有17家合法民宿加入，這代表一群對嘉義市有深厚感情、願意長期耕耘的業者，大家因為對這座城市的熱愛聚在一起，也共同期待透過政策與建設帶動整體觀光環境再升級。張于亞理事長感謝市府在109年12月25日這天公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓原本只能「偷偷開」的民宿，如今可以「驕傲開」，而這份聖誕節禮物，裝載的是業者的夢想，希望透過民宿能傳遞嘉義市的美，與市府攜手讓嘉義市的觀光品質穩健成長。

觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市至今已有22家合法民宿，其中77%的經營者為50歲以下青年，68%的民宿是由超過40年的老屋改造而成，這些數據背後，是一群願意為地方注入創意與溫度的年輕人；市府也將持續推動「十大旗艦計畫」之一的「舊城創新生」，結合青年創業、場域再生與文旅創新，為老街區注入新生命，全面提升嘉義市的旅宿品質。