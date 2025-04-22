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剴剴案今開庭！惡保母姊妹押下囚車畫面曝　民眾到場排隊等旁聽

▲▼ 姊妹押下囚車開庭 。（圖／記者 許靖騏 攝）

▲劉彩萱下囚車開庭。（圖／記者許靖騏攝）

記者劉人豪／台北報導

「剴剴案」2024年4月18日偵結，劉彩萱與妹妹劉若琳被起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌，至今在押。台北地院今（22日）在寶慶院區國民法官第2法庭，與3位職業法官共同審理本案，至5月8日連續13個工作日審理，開庭天數是國民法官參審制度施行以來最高紀錄，稍早劉彩萱與妹妹劉若琳搭囚車抵達北院畫面也曝光。


本案列為國民法官參審案件，歷經1年審前準備，日前從轄內國民法官候選名冊隨機挑出185人，通知實際到場89人，經審檢辯3方共同抽出30人篩選，順利選任其中6位素人擔任國民法官、4人擔任備位國民法官。本案排定今起至5月8日連續13個工作日審理，開庭天數是國民法官參審制度施行以來最高紀錄，雖然其中3天屬於備用性質，對參審的素人造成不小的負擔。

▲▼ 姊妹押下囚車開庭 。（圖／記者 許靖騏 攝）

▲妹妹劉若琳押下囚車開庭。（圖／記者許靖騏攝）

今上午9點10分開審第1天主要為檢辯陳述、勘驗影片證物，23日將詰問關鍵證人外籍幫傭一整天，之後還將傳喚剴剴的前保母、劉氏姊妹家人、法醫師與鑑定醫師等證人，包括劉氏姊妹將轉為證人身分接受詰問，表定5月5日量刑辯論。另排定2天評議，訂於5月13日下午2點30分宣判。

▲▼ 愷愷案犯嫌已進入法庭 。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾到場排隊旁聽。（圖／記者湯興漢攝）

剴剴案3月19日進行第4次準備庭時，北院外集結逾百名民眾，民眾怒喊「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」等口號。今稍早劉彩萱與妹妹劉若琳已搭囚車抵達北院，而民眾一早到場排隊準備旁聽。

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