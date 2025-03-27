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被當小弟超不爽！狂男警局前潑8.5L汽油燒死人　二審仍判無期

▲黃男潑灑汽油殺死杜男，國民法官依殺人罪判無期徒刑。（圖／民眾提供）
▲黃男潑灑汽油殺死杜男，國民法官依殺人罪判無期徒刑，檢方上訴被駁回。（圖／民眾提供）

記者郭玗潔／台北報導

雲林縣黃姓男子因與杜姓男子有債務糾紛，又不滿遭杜男當「小弟」使喚，竟趁2人在台中市第四警分局前停車場談判時，朝杜男潑灑8.5公升汽油，造成杜男全身嚴重燒燙傷，搶救2天不治。一審由國民法官審理，依殺人罪將黃男判處無期徒刑、褫奪公權終身，檢方上訴被駁回，仍可上訴。

起訴指出，黃男（31歲）與杜男（38歲）是朋友關係，不過2人早已積怨，有債務糾紛，2023年7月24日上午，黃男在雲林縣要帶母親就醫，但杜男臨時要求黃男出來談判，邀他到台中市南屯區第四警分局外碰面，強調一定要到。

黃男不滿赴約就無法載母親看病，還被當成「小弟」呼來喚去，心生怨恨，先在雲林買了11.9公升的汽油、水桶、火柴等物，到了第四分局後，與杜男大起口角，進而潑灑8.5公升的汽油在杜身上，接著賞了杜一巴掌，隨後點火引燃，得逞後聯絡高姓友人載他逃離現場。

分局警員察覺外面有火光，立刻通報消防人員到場滅火，緊急將杜男送醫搶救，但杜男搶救2天仍傷重不治。而黃男身體及衣物上也有多處燒傷，前往雲林縣虎尾院區就醫時，被警方當場查獲，由台中地檢署依法起訴。

全案由國民法官審理，杜男胞姊日前出庭表示，家庭因弟弟離去而遭受重大打擊，請求國民法官判處死刑，認為黃男在警察局門口殺人，無視法律、泯滅人性。

經國民法官審理，認黃男犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。檢方再上訴被駁回，仍可上訴。

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