30多歲男主管禿頭以為遺傳　就診一驗竟是「梅毒二期」

▲台中一名30多歲男主管禿頭以為遺傳，就診一驗竟是「梅毒二期」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名30多歲的年輕男主管，工作壓力大，原有一頭茂密秀髮，幾個月前發現髮量越來越少，撥頭髮時發現掉髮嚴重，尤其父親已有禿頭，深怕跟父親一樣，提早出現雄性禿，趕緊到中港澄清醫院求診，未料一查，醫師赫見是罹患二期梅毒，才導致掉髮。

澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立表示，患者掉髮時，也發現身上有許多不會癢的紅疹，綜合評估後，認為很可能是罹患二期梅毒的皮膚與頭髮的表現，後經抽血證實該名男性罹患梅毒，並給予患者完整的抗梅毒藥物治療。三個月後，患者回診追蹤，其身上紅疹在完成治療後即已消失，如今也恢復往日的茂密髮量。

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▲柯偉立表示，雄性禿雖是遺傳所致，但壓力會讓雄性禿提前表現與進一步惡化。（圖／記者游瓊華翻攝）



柯偉立表示，雄性禿雖是遺傳所致，但壓力會讓雄性禿提前表現與進一步惡化。壓力另外也是引起休止期脫髮與圓形禿的主要原因之一。休止期脫髮的掉髮速度明顯，患者很容易察覺到掉髮變多。

此外，也曾有雄性禿的男性患者在別處接受口服藥物治療，但療效不彰，診治後發現血液的鋅濃度相對不足，經適當補充鋅元素，血液的鋅濃度回到正常值區間後，髮量明顯增多，因而確認造成該患者髮量減少的主因是缺鋅，而雄性禿為次要原因。柯偉立也建議，有掉髮困擾的患者應盡早就醫檢查，找出真正的原因，就有機會重回濃密髮量的自信人生。