　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

野生獅闖住宅！　肯亞14歲少女屋內遭攻擊慘死

▲▼獅子,母獅。（圖／VCG）

▲肯亞一名14歲少女日前在自家住宅社區內慘遭獅子攻擊身亡。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

肯亞野生動物管理局（KWS）證實，奈洛比（Nairobi）郊區一名14歲少女日前在自家住宅社區內慘遭獅子攻擊身亡，獅子至今仍未尋獲，當局已設置陷阱並派遣巡邏人員追捕。

綜合外媒報導，KWS表示，當晚這頭母獅不明原因進入位於奈洛比國家公園（Nairobi National Park）邊緣的一處民宅社區，闖入一棟房屋後，對屋內兩名青少年其中一人發動攻擊，導致一名14歲女孩不幸喪命。

KWS發言人烏多托（Paul Udoto）告訴CNN，另一名青少年在事發當下迅速呼救，KWS巡邏隊與緊急應變人員隨即趕抵，循著現場血跡追蹤至姆巴加西河（Mbagathi River），最終發現少女遺體，其下背部有明顯撕裂傷。

烏多托強調，現場並無任何少女挑釁野生動物的跡象，推測是母獅因獵物稀少，或受人類活動干擾，導致覓食行為異常才闖入民宅。

目前KWS已設置陷阱、部署多組人馬追捕該隻母獅，同時也著手加裝電圍籬、引進人工智慧（AI）預警系統，以提升社區野生動物警示能力。

奈洛比國家公園是世界少數直接與都市接壤的保護區之一，園內棲息獅子、水牛、獵豹與長頸鹿等大型動物。公園三面設有圍欄，但南側為了保留動物遷徙通道並未封閉，導致野生動物進入住宅區的風險長年存在。

對此，肯亞知名野生動物保育人士卡胡姆布（Paula Kahumbu）指出，政府在高風險地區的預警與資訊透明度明顯不足，薩凡納牧場一帶應列為重點監控區域，「這不只是單一事件，而是長期風險管理失衡的結果。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／1天僅賣30個！飯糰老闆舉牌鞠躬親送客　好友曝創業辛苦談
飯糰店被砸！律師願出租30坪店面「租金3萬3」：接受用飯糰抵
台中母載兒衝急診　剩1公里他「癱軟摔車」亡
貨出不去，錢進不來！　蘇州港緊急讓貨櫃免費放三個月
港星被PO「36張親密照」半裸擁吻！　認了4年半地下情：不好
高雄飯糰店要搬家！　台灣人「秒出1招」神補刀惡房東
麥當勞換新菜單　「1品項」宣布停賣
快訊／柯瑞爆發狂砍31分　勇士首戰撂倒火箭
房東發飆！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」　見警高喊：我要告他們

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被陌生男吹口哨搭訕　女拒絕「人行道上遭狂轟4槍」爆血身亡

社群平台讓她們成景點？　老外瘋新宿「性觀光」現隱憂

白宮平面圖供「萬人共享」瀏覽4年　美政府再爆敏感資訊外洩

野生獅闖住宅！　肯亞14歲少女屋內遭攻擊慘死

韓美「對等關稅」談判日定在４／２４！　盼以三大領域當籌碼

川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

南韓空軍再出包！飛行員按錯按鈕　KA-1演習誤丟油箱、機砲吊艙

媽和哥死亡2周以上「全身爬滿蟲」　4歲女童被迫伴屍靠巧克力存活

好市多10高薪職位曝！不用唸大學也有年薪百萬　收入最高是他

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

被陌生男吹口哨搭訕　女拒絕「人行道上遭狂轟4槍」爆血身亡

社群平台讓她們成景點？　老外瘋新宿「性觀光」現隱憂

白宮平面圖供「萬人共享」瀏覽4年　美政府再爆敏感資訊外洩

野生獅闖住宅！　肯亞14歲少女屋內遭攻擊慘死

韓美「對等關稅」談判日定在４／２４！　盼以三大領域當籌碼

川普關稅效應！　外媒：台日韓投資「美液化天然氣計畫」

25年震8千次！東京灣暗藏「海底山」　日專家：首都圈恐7.0大地震

南韓空軍再出包！飛行員按錯按鈕　KA-1演習誤丟油箱、機砲吊艙

媽和哥死亡2周以上「全身爬滿蟲」　4歲女童被迫伴屍靠巧克力存活

好市多10高薪職位曝！不用唸大學也有年薪百萬　收入最高是他

小姑突問瑞士旅遊價格！人妻秒察覺有鬼　「1招」讓她討不到便宜

美對中製船徵收港口費　散裝船適用豁免條款、油輪可轉嫁給租家

衛福部證實「長慎醫院」遭駭客攻擊！8萬名病人個資恐洩

Prada夏日乳牛Galleria與尼龍新包登場！Hunter Schafer、Kendall耍辣示範

傳盧秀燕不贊成倒閣　蔣萬安快閃僅回「謝謝」

獨／1天僅賣30個！飯糰店老闆舉牌鞠躬親送客　好友曝創業辛苦談

《鬼滅》禰豆子要來台灣！超人氣聲優鬼頭明里8月台北見面會

政治獻金交鋒！簡舒培酸「何時要告？」　羅智強：妳坐牢坐定了

反派千金專業戶回歸民視八點檔！　「為未婚夫黑化」變身心機女神

ChatGPT疑似導入原生購物功能　傳與Shopify合作在即

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

國際熱門新聞

紐時：川普將動手「改組國務院」

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

機上最恐怖飲料　空服員示警：極不衛生

南海海槽地震機率至80%　練習這2招保命

美國蛋價漲　川普喊「跌87%太便宜了」

點名8項作弊手段　川普：全球領袖都來求情

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

波音擬交付廈門航空新機　已折返美國

東京訂房貴！竟是15飯店　疑聯手哄抬價格

傑尼斯偶像淪牛郎！　富婆網紅消費忙吹噓

24歲泰勒絲鐵粉忘記歌詞　發現出事了

川普關稅戰害慘「美國百年汽車品牌」　救命活水要乾枯了

抽電子煙險沒命　美16歲少女：千萬別碰

曼谷倒塌大樓「中國建商」被逮！

更多熱門

相關新聞

曬養五色鳥日常被沒入　私養恐受罰

曬養五色鳥日常被沒入　私養恐受罰

有網友在網路上分享飼養鳥兒的日常，卻被認出那是五色鳥與樹鵲，是禁止飼養的，如今該民眾家中鳥兒被農業局沒入，確認健康狀況後已經將其野放。

外送駝鹿一起到　屋主急帶人避難

外送駝鹿一起到　屋主急帶人避難

行李塞箱121烏龜、16青蛙企圖走私！

行李塞箱121烏龜、16青蛙企圖走私！

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

塔塔加黃喉貂去年3起路殺　玉管處籲少用喇叭、遠光燈

塔塔加黃喉貂去年3起路殺　玉管處籲少用喇叭、遠光燈

關鍵字：

肯亞獅子野生動物奈洛比

讀者迴響

熱門新聞

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

紐時：川普將動手「改組國務院」

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面