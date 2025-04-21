野生獅闖住宅！　肯亞14歲少女屋內遭攻擊慘死

▲肯亞一名14歲少女日前在自家住宅社區內慘遭獅子攻擊身亡。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

肯亞野生動物管理局（KWS）證實，奈洛比（Nairobi）郊區一名14歲少女日前在自家住宅社區內慘遭獅子攻擊身亡，獅子至今仍未尋獲，當局已設置陷阱並派遣巡邏人員追捕。

綜合外媒報導，KWS表示，當晚這頭母獅不明原因進入位於奈洛比國家公園（Nairobi National Park）邊緣的一處民宅社區，闖入一棟房屋後，對屋內兩名青少年其中一人發動攻擊，導致一名14歲女孩不幸喪命。

KWS發言人烏多托（Paul Udoto）告訴CNN，另一名青少年在事發當下迅速呼救，KWS巡邏隊與緊急應變人員隨即趕抵，循著現場血跡追蹤至姆巴加西河（Mbagathi River），最終發現少女遺體，其下背部有明顯撕裂傷。

烏多托強調，現場並無任何少女挑釁野生動物的跡象，推測是母獅因獵物稀少，或受人類活動干擾，導致覓食行為異常才闖入民宅。

目前KWS已設置陷阱、部署多組人馬追捕該隻母獅，同時也著手加裝電圍籬、引進人工智慧（AI）預警系統，以提升社區野生動物警示能力。

奈洛比國家公園是世界少數直接與都市接壤的保護區之一，園內棲息獅子、水牛、獵豹與長頸鹿等大型動物。公園三面設有圍欄，但南側為了保留動物遷徙通道並未封閉，導致野生動物進入住宅區的風險長年存在。

對此，肯亞知名野生動物保育人士卡胡姆布（Paula Kahumbu）指出，政府在高風險地區的預警與資訊透明度明顯不足，薩凡納牧場一帶應列為重點監控區域，「這不只是單一事件，而是長期風險管理失衡的結果。」