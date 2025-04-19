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25歲爆乳妹男模店玩整夜喊沒錢　路邊狂盧還要警說：公主請下車

▲▼到男模店消費付不出錢！25歲女被警帶回　「狂盧5分鐘」遭上銬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲25歲王女露事業線到男模店爽玩，卻賴帳不還。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄25歲的王姓女子去年前往中正四路一家男模會館消費2萬多元，但付款時刷卡餘額不足，還差1萬多元就想走人，店家報警。王女被帶上警車抵達派出所時，遲遲不肯下車，要求員警喊「公主請下車」、「妹妹請下車」，進警局後還砸電腦、對員警吐口水，最後遭上銬處理，法院審理後，依毀損、傷害等罪將她判刑5月。

新興分局前金所去年5月30日0時30分許，接獲中正四路上某男模店報案稱有消費糾紛，立即派遣警網到場處理。經了解，25歲王女在店家消費2萬餘元，但付款時刷卡卻餘額不足，尚欠1萬餘元，就想走人落跑。

▲▼到男模店消費付不出錢！25歲女被警帶回　「狂盧5分鐘」遭上銬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲25歲王女露事業線到男模店爽玩，卻賴帳不還。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方隨後將王女帶上警車返所了解，不過，王女到了派出所前遲遲不願下車，要求員警態度好一點，講話要輕聲細語，還要喊「妹妹請下車」、「公主請下車」才肯配合，並要員警當場打給另一派出所溝通，否則不進去，狂盧近5分鐘之久。

王女進入派出所後繼續盧，一下子說要打電話給其他警察，一下子又說自己最近遭家暴，情緒不穩定，要求就醫打鎮定劑，最後甚至動手破壞電腦滑鼠，情緒失控，員警拿出手銬企圖控制王女時，竟被王女抓傷還被吐口水，最後被依法送辦。

法院審理時，王女辯稱不知道她的行為是違法的，自己也是不想被上銬，才對員警吐口水，這是正當防衛，但法官不信，仍依毀損、傷害等罪判刑5月，得易科罰金，全案可上訴。

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