飛機降落撞一下！　乘客轉頭驚見「輪子噴飛」滾走了

▲這架波音737的輪胎，疑似在硬著陸過程中脫落。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印尼一架客機降落時，不尋常地「撞了一下」，男乘客肯齊（Kenzie Arkan）往窗外望去，竟目睹一顆飛機輪胎，早已從機械齒輪上脫落，正高速滾出跑道，讓他當場傻眼。航空部門官員表示，已經對此發起調查。

16日上午7時，國營「嘉魯達印尼航空」（Garuda Indonesia）GA288航班，準時從雅加達飛往丹戎檳能（Tanjungpinang），1個多小時之後，在拉賈·哈吉·斐薩比里拉國際機場（Raja Haji Fisabilillah Airport）降落。

肯齊回憶，「我們降落時，感覺到一陣顛簸，而我知道有些事情不太正常。我往窗外看去，看到那顆輪子在飛機旁邊飛馳。它滾得很快，但飛機正在減速。我很擔心到底發生了什麼事，只想要趕快下飛機。」

Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan insiden ban pesawat Garuda Indonesia lepas saat mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, pada Rabu (16/4/2025).



Ban pesawat terlihat menggelinding di samping landasan pacu, sementara suara kru kabin mengimbau… pic.twitter.com/m2BMRph99y — iNews (@officialinews_) April 17, 2025

「嘉魯達印尼航空」表示，這架波音737的輪胎，疑似在「硬著陸」時脫落。地區總經理伊克桑（Ikhsan）說明，「這不是爆胎，但輪胎在降落時脫落」，他們仍在等待調查結果，但161名乘客全都保持冷靜，已於當地時間上午9時19分左右，安全下了飛機。

鏡報指出，飛機輪胎在降落時脫落，這種情況實屬罕見，但可能原因包括機械故障、維護不當、硬著陸、壓力問題、製造缺陷等。稍後，該客機被迫延遲從丹戎檳能飛回雅加達的行程，直到下午4時46分又再度投入營運。