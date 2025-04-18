　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機降落撞一下！　乘客轉頭驚見「輪子噴飛」滾走了

▲▼飛機降落撞一下！　乘客轉頭驚見「輪子噴飛」滾走了。（圖／翻攝X）

▲這架波音737的輪胎，疑似在硬著陸過程中脫落。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印尼一架客機降落時，不尋常地「撞了一下」，男乘客肯齊（Kenzie Arkan）往窗外望去，竟目睹一顆飛機輪胎，早已從機械齒輪上脫落，正高速滾出跑道，讓他當場傻眼。航空部門官員表示，已經對此發起調查。

16日上午7時，國營「嘉魯達印尼航空」（Garuda Indonesia）GA288航班，準時從雅加達飛往丹戎檳能（Tanjungpinang），1個多小時之後，在拉賈·哈吉·斐薩比里拉國際機場（Raja Haji Fisabilillah Airport）降落。

肯齊回憶，「我們降落時，感覺到一陣顛簸，而我知道有些事情不太正常。我往窗外看去，看到那顆輪子在飛機旁邊飛馳。它滾得很快，但飛機正在減速。我很擔心到底發生了什麼事，只想要趕快下飛機。」

「嘉魯達印尼航空」表示，這架波音737的輪胎，疑似在「硬著陸」時脫落。地區總經理伊克桑（Ikhsan）說明，「這不是爆胎，但輪胎在降落時脫落」，他們仍在等待調查結果，但161名乘客全都保持冷靜，已於當地時間上午9時19分左右，安全下了飛機。

鏡報指出，飛機輪胎在降落時脫落，這種情況實屬罕見，但可能原因包括機械故障、維護不當、硬著陸、壓力問題、製造缺陷等。稍後，該客機被迫延遲從丹戎檳能飛回雅加達的行程，直到下午4時46分又再度投入營運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍空襲「葉門石油港」38死102傷！　火光衝天畫面曝
借錢開槓桿買股　川普一搞「慘賠2400萬」對帳單曝：畢業了
演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了
「川習關稅戰」誰勝出？　專家給答案
韓辣模直播一半出事！　「24秒激情畫面流出」網傻眼
吃婚宴爆「70賓客吐瀉2人染諾羅」　台糖長榮回應了
馬斯克爆砸「近5億封口費」！　正妹作家為他產子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍空襲「葉門石油港」大爆炸！釀38死102傷　火光衝天畫面曝

「川習關稅戰」誰勝出？專家給答案：中國夢和MAGA一樣重要

愛馬仕：美國產品5月起全面漲價　轉嫁川普關稅成本

飛機降落撞一下！　乘客轉頭驚見「輪子噴飛」滾走了

53歲婦發病突然死亡　獨留4歲女童被家中「6比特犬+貴賓」撕咬死

馬斯克爆砸「近5億封口費」！正妹作家為他產子　孩子名字曝光

泰19歲沙彌「性侵74歲尼姑」未遂！強逼看A片　還摀嘴壓制

川普再出招！對「中國船隻」收靠港費　美進口成本恐暴增300億

纜繩突斷！義大利纜車墜谷「4死1重傷」　上周才重新啟用

25歲男睡覺被毒蛇狂咬10下斃命　驗屍結果翻案「妻和小王勒死」

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

美軍空襲「葉門石油港」大爆炸！釀38死102傷　火光衝天畫面曝

「川習關稅戰」誰勝出？專家給答案：中國夢和MAGA一樣重要

愛馬仕：美國產品5月起全面漲價　轉嫁川普關稅成本

飛機降落撞一下！　乘客轉頭驚見「輪子噴飛」滾走了

53歲婦發病突然死亡　獨留4歲女童被家中「6比特犬+貴賓」撕咬死

馬斯克爆砸「近5億封口費」！正妹作家為他產子　孩子名字曝光

泰19歲沙彌「性侵74歲尼姑」未遂！強逼看A片　還摀嘴壓制

川普再出招！對「中國船隻」收靠港費　美進口成本恐暴增300億

纜繩突斷！義大利纜車墜谷「4死1重傷」　上周才重新啟用

25歲男睡覺被毒蛇狂咬10下斃命　驗屍結果翻案「妻和小王勒死」

中正一分局要傳喚朱立倫等3人　國民黨嗆：民進黨要移送就移送

斥資3千萬活化閒置空間　外埔多功能場所啟用

性侵狠殺馬國女大生3度判死又撤銷　關鍵要查「教化可能」家屬哀鳴

台南警24hrs連破2製毒工廠　「喪屍煙彈」藏民宿毒品堆成山

高雄警追通緝犯！強押無辜妙齡女回派出所　還嗆：吸毒吸不夠

建築藏進風景裡！水岸心奢華「沉浸式接待中心 」美到讓人忘記時間

美軍空襲「葉門石油港」大爆炸！釀38死102傷　火光衝天畫面曝

他慢性腎臟病+貧血　搭配中藥治療7個月好轉「不用再打造血針」

美工刀狂揮拒捕傷警落跑！毒蟲怕被搜出吸食器...4hrs後落網

罷團車違停紅線！警接檢舉依法開單　女秀手機畫面嗆：我找分局長

#嘉義 #南陽化工 淪「烈焰煉獄」 女員工 #前夫 縱火被逮！

國際熱門新聞

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

偶像天團成員被控無套硬上　她痛訴罹子宮頸癌

快訊／川普曝與中國談判關稅協議　預計三週內達成

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！

川普暗示有意調降中國關稅　背後原因曝

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

川普趁機「對日本提3要求」！關稅談判內幕曝

馬斯克嗆：稀土到處都有，中國限出口沒用

跨性別不是女性　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

川普樂觀看貿易、批Fed　美股道瓊下挫527點

川普再出招！對「中國船隻」收靠港費

更多熱門

相關新聞

澎湖機場緊急關閉　影響高澎旅客980人

澎湖機場緊急關閉　影響高澎旅客980人

澎湖馬公機場今（16日）發生戰機降落意外，當時突然碰的一聲巨響，隨後機身冒出濃煙，警消人員獲報立即衝進跑道內，所幸人員平安。澎湖機場緊急關閉跑道至16時30分，高雄小港機場到離站各7班次受到影響，旅客約980人。

快訊／空軍：IDF戰機降落輪煞系統故障　影響民航旅客深表歉意

快訊／空軍：IDF戰機降落輪煞系統故障　影響民航旅客深表歉意

婦人遭巨蟒活吞　兒目睹「整顆頭卡蛇嘴」

婦人遭巨蟒活吞　兒目睹「整顆頭卡蛇嘴」

男童腹脹求診　醫一看驚見「大量蛔蟲」

男童腹脹求診　醫一看驚見「大量蛔蟲」

印尼股市竟「殺出紅盤」原因曝光

印尼股市竟「殺出紅盤」原因曝光

關鍵字：

印尼客機飛機輪降落硬著陸波音737

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

家寧媽有動作了！

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面