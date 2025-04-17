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川普貿易戰「正在摧毀美國信譽」　CNN點名2大警訊

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普關稅掀起貿易戰，衝擊全球金融市場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN於16日發布社論指出，「從特斯拉到美國國債，川普的貿易戰正在破壞美國品牌。」川普關稅讓美國商貿、旅遊業、金融市場信譽都遭到重創，就連最安全穩定的「美元匯率」與「美國國債」，都出現不利警訊。

CNN商業頻道資深撰稿人莫羅（Allison Morrow）指出，川普貿易戰的基礎，僅是荒謬的數學計算，卻已抹去數兆美元市值。伴隨而來的，還有一系列朝令夕改的矛盾聲明，以及瀕臨開戰的邊緣政策（brinkmanship）。如今，不論作為貿易夥伴、旅遊目的地、全球金融市場管理者，世上其他國家，都看著美國直搖頭。

旅遊業方面，中國、加拿大與多個歐洲國家更新旅遊建議，警告公民可能在美國邊境被拘留。美媒Axios分析顯示，與去年同期相比，美國主要機場3月底所有外國入境人數暴跌20%，應該替價值逾2兆美元的旅遊業敲響警鐘。

▲▼ 波音飛機。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音成為北京反制華府的最新例證。（圖／達志影像／美聯社）

商貿方面，全球對於「美國製造商品」的需求重挫。其中，北京要求國內航空全面停止接收波音飛機，並禁止向美國公司購買任何飛機設備和零件。而波音在美國直接與間接提供160萬個就業機會，卻已經連續虧損5年。不論北京舉措是談判策略，抑或是對波音的永久抵制，對於這間美國飛機製造商而言，都是一個巨大的壞消息。

另據《華爾街日報》報導，不只是飛機，Nike、蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）、星巴克（Starbucks）等美國品牌，在全球各地都被當地競爭對手搶走市占率。對於企業而言，「消費者的拒絕」成為特別棘手的問題。

猶他州立大學經濟學教授吉爾伯特（John Gilbert）直言，如今美國品牌與製造商面臨諸多危機，「不論是直接來自其他政府的報復，或者間接來自消費者對美國產品的普遍負面反應。」

▲▼美國總統川普於當地時間7日在白宮會晤以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普堅稱關稅政策奏效，甚至解決通膨問題。（圖／達志影像／美聯社）

此外，美國國債市場的動盪，更是迄今對於川普關稅政策最清晰、最可怕的譴責。

美國政府公債市場，通常被視為最無聊、最安全、最普通的資產類型，在股市因為關稅而下跌時，理應成為投資人的首選，但這種情況並未發生。原本昏昏欲睡的國債，開始表現得像是風險資產，意味著投資人對於美國償還債務、管理經濟的能力失去信心，這在金融界等同於5級大火災。

與此同時，美元匯率持續下跌，也是投資人正在遠離市場避風港的另一個跡象。

智庫「美國外交關係協會」（CFR）資深研究員克雷博-雷迪克爾（Heidi Crebo-Rediker）認為，這是她此生見過「美國信譽在金融市場最大的『烏龍球』之一」，也就是球員不小心把球踢進自己球門，導致對手得分的情況。

她說，「你可以把全球金融危機，看成美國信譽在金融市場的一次打擊」，但這次與經濟危機，與疫情時有所不同，「新冠肺炎是外部衝擊，而這是直接來自白宮的消息。」

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