台中新光三越氣爆案釀5死悲劇　監察院要查了

▲新光三越。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台中新光三越氣爆案釀5死悲劇，監察院今（16日）新聞稿表示，事涉公共安全與人民生命及財產之保護，政府應加以重視並確保相關法規範之完善，監察委員王幼玲、王麗珍、張菊芳認有深入瞭解之必要，已申請自動調查。

新光三越百貨台中中港店2月13日接近中午發生氣爆釀重大傷亡。案發近2個月，檢方持續調查事發原因。有媒體報導，中檢偵辦台中新光三越氣爆案，查出天然氣總開關未關閉，偵測瓦斯外洩的瓦斯感知器則是遭到拆除等新事證。欣中天然氣業者駁斥報導非事實。台中市消防局長孫福佑則駁斥，所有調查報告已經交到地檢署，「哪有什麼新事證」。

檢方說，綜合現階段調查所得事證，專案小組初步認定本案疑因施工，不慎導致天然氣主幹管線斷裂，氣體外洩蓄積後，遇電動工具作動火花引燃天然氣造成氣爆。

該起案情撲朔迷離，監察院今表示，新光三越百貨公司臺中中港店於114年2月13日上午因不明原因發生氣爆火災，致多人傷亡等情，目前雖已由檢方成立專案小組就事故原因進行偵查，然因事涉公共安全與人民生命及財產之保護，政府應加以重視並確保相關法規範之完善，監察委員王幼玲、王麗珍、張菊芳認有深入瞭解之必要，已申請自動調查。

監察委員指出，本案之行政調查結果為何？事發後之處理程序、應變機制是否妥善周全？相關法令是否完備？後續預防對策為何等問題均待釐清，將深入調查。

