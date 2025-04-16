投資未上市股票保證獲利翻倍　台中男領480萬被擋2次保住老本

記者鄧木卿／台中報導

台中市68歲方姓男子日前上午10點到銀行提領480萬元，向行員坦承是要投資未上市股票，員警不久就趕到了，在一番勸說之下，方男打消念頭離開，不料，當天下午3點又出現在銀行，這次他改口不投資了，只是要把領出來改存別家銀行，員警二度現身，認為方男又是被詐騙洗腦，經過一陣苦口婆心之下，方男終於相信遇上詐騙不領了。

▲▼台中男子被誘騙提領480萬元，要投資未上市股票，不料員警阻擋後，不久又出現在銀行。（圖／民眾提供，下同）

國泰世華銀行逢甲分行吳姓行員受理方男提領現金480萬元，在行員關懷詢問下，方男聲稱透過網路認識自稱券商人士，對方可協助他投資未上市櫃公司，公司在半年至1年之間就能上市，到時可獲利5倍以上，警六分局西屯所警員何偉誠、陳穎緻獲報趕赴現場。

員警以過往案例說明，這是詐騙集團慣用「投資高報酬」話術，一旦被害人投入鉅額資金，詐團立即人間蒸發，讓受害人血本無歸，方男聽完後走出銀行不領了。

不料當日下午，國泰世華逢甲分行再度通報，方男又回到銀行要提領現金，員警李家瑋、陳穎緻再度趕赴現場，方男表示，他沒有要匯錢投資，只是要把錢領出，存到新光銀行，員警覺得這只是藉口，又是一番苦勸，方男最後相信整件事是詐騙行為，不再堅持提領。