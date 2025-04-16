30億上市公司老董「遊艇辣妹趴」曝！　帶傳播妹豪宅淫亂

▲信大水泥董事長楊智雄（左2）常邀辣妹在遊艇開趴，左擁右抱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

身價30億元的股票上市公司信大水泥董事長楊智雄，遭妻子指控淫亂荒唐，不僅花上億元購買豪華遊艇、找泳裝辣妹上船飲酒作樂，甚至連楊妻人在家裡，也直接把傳播妹帶回家過夜，還常出言霸凌太太、子女。

楊妻告訴本刊，楊智雄年收入6千萬元、身價30億元，但每月只給她1萬元家用，非常小氣，對傳播妹卻很大方，除了帶她們吃喝玩樂、招待出國旅遊，還送名牌包討她們歡心。

▲楊智雄不顧太太在家，竟然帶年輕女子回豪宅（圖）過夜。

股票上市公司信大水泥成立超過一甲子，是老字號的傳產公司。

某天，楊還直接把傳播妹帶回家，甚至在閣樓共宿，楊妻質問丈夫，沒想到楊竟然回她：「來者是客，妳不能凶別人！」最讓她無法接受的是，丈夫不但沒有任何歉意，還直接嗆她：「我就是帶女人回家，不然妳想怎樣！」

▲楊妻（圖）不滿被楊智雄糟蹋數十年，決定向本刊投訴，爭個公道。

▲楊智雄花1億多元買的遊艇「信天翁號」，目前停在淡水的碼頭。

為了方便與辣妹同歡，楊智雄還花1億6千萬元，購買了1艘豪華遊艇「信天翁號」，這艘船早年停泊泰國，楊一休假就直飛當地、找泰妹上船飲酒作樂，近年則把船開回台灣，停靠在淡水的漁人碼頭，楊每逢週末就邀傳播妹、黑道友人一起上船狂歡。

楊智雄還告訴傭人，他跟太太吃的米要分開買、分開煮，他可以吃太太的，但是太太不能吃他的，且煮飯做菜要他親眼看到才會吃，就因擔心家人會下毒謀害。

▲年收入6千萬元的楊智雄，每月給妻子1萬元當作家用。

針對相關指控，楊智雄一概否認，他強調並未帶女人回家過夜；在遊艇上與辣妹的合照，是10年前遊艇停在泰國普吉島時，朋友帶小模上船參觀，他一時興起才與她們合照；過去20年，太太領走他數千萬元薪水，現在每月給太太1萬元只是零用錢，並非全部家用；要子女搬出去住，是希望他們獨立。楊智雄表示，他絕非狠心的父親，也不是一個淫亂荒唐的人。

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