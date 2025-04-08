　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

共軍灰色地帶襲擾　顧立雄：評估需要進行立即備戰操演

軍聞社／記者呂尚俞臺北8日電

國防部長顧立雄8日上午赴立法院，會前針對媒體關注軍事採購議題接受聯訪，顧部長表示，國防部昨日已發布新聞稿，在完成建案並獲預算前，將不對外透露詳細項目內容。所有採購均依實際作戰需求，依據「不對稱戰力建構」、「防衛作戰韌性」、「後備戰力提升」以及「灰色地帶應處能量」等四大重要面向為優先順序，與美方進行軍購或商購溝通協調，強化整體防衛作戰能量。

針對軍事預算是否增加，顧部長指出，總統已說明希望國防支出達GDP的3%。目前國軍預算包含人員維持、作業維持與軍事投資三大部分，其中軍事投資涵蓋商購、軍購與部分由國內自行委製生產項目。在面臨敵情威脅日益嚴峻的情勢下，若能獲得較多預算資源，軍事投資項目將隨之成長。

談及共諜滲透議題，顧部長指出，共諜滲透確實無所不在，對方運用各種手段取得所需情報，國軍自然成為其重點目標之一。國防部推動的保防教育，效果是顯著的，近年共諜案件中，有約8成7的案件，為官兵主動檢舉查獲，未來也將持續進行保防安全查核，尤其注重人員查核機制，無論階級，皆須完成相關程序，方可接觸機密資料。

對於中共灰色地帶襲擾次數增加，顧部長表示，國安局與國防部同為國安團隊成員，雙方密切合作，利用聯合情監偵手段，進行部分情資交換，以嚴密掌握相關襲擾動態。國防部依灰色地帶襲擾程度訂有應處規則，若評估有立即應對需要，將進行「立即備戰操演」適切應處，讓國人安心。

▼防共軍演習「假戲真做」金防部金門大橋裝50兵力裝甲車備戰操演。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼防共軍演習「假戲真做」金防部金門大橋裝50兵力裝甲車備戰操演。（圖／記者林名揚翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吃錯油害「癌細胞收買白血球」！　醫：恐拖垮免疫系統
中國恐反制美農產品、好萊塢電影？　陸外交部：立場很清楚了
瞥見男同事躲後座...正妹裝傻開進加油站逮人！驚見3物嚇壞
Jennie出道後最大尺度！　「上半身全光」只遮兩點

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

共軍灰色地帶襲擾　顧立雄：評估需要進行立即備戰操演

強化訓練成效　CM11戰車「組集火」實彈射擊

中國下代艦載機最佳選擇？　殲-50攜未來感機翼再登場

40小時滯空緊盯美軍基地　彩虹-9繞台執行斬首任務

CH-47SD運輸直升機水袋吊掛　空運作戰隊模擬火場投水

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

共軍灰色地帶襲擾　顧立雄：評估需要進行立即備戰操演

強化訓練成效　CM11戰車「組集火」實彈射擊

中國下代艦載機最佳選擇？　殲-50攜未來感機翼再登場

40小時滯空緊盯美軍基地　彩虹-9繞台執行斬首任務

CH-47SD運輸直升機水袋吊掛　空運作戰隊模擬火場投水

杜克史上最強大一生？　NBA準狀元弗拉格親揭「最想去哪隊」

退將挺「大罷免」　別掉入道理不通的陷阱

HYBE房時爀「瘦掉半個人」減肥成功！　韓媒狂讚：花樣中年

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

共軍灰色地帶襲擾　顧立雄：評估需要進行立即備戰操演

強化訓練成效　CM11戰車「組集火」實彈射擊

廣末涼子對護理師動粗遭捕！ 日知名占卜師「8天前預言全命中」

吃錯油害「癌細胞收買白血球」！醫：選錯恐拖垮免疫系統

EXO師弟團SMTR25「超帥神顏成員」公開引暴動　25人出道預熱

奧斯卡影帝為愛全面暴走！《復仇反擊戰》揭開情報復仇戰最危險的一頁

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

軍武熱門新聞

彩虹-9無人機可繞台執行斬首任務

殲-50攜未來感機翼再次升空

空運作戰隊模擬火場投水

「九天」一次帶200架微型無人機

兩棲偵搜M109突擊艇優異機動力

挺罷免被退群　徐柏岳：被踢出來很爽

虎鯨無人艇提高055艦兩成戰力

520旋翼機吊掛巨幅國旗吸睛

解放軍攻台新利器直-20T亮相

醫療整合演練強化戰時救護韌性

共軍少將解析軍演代號　張競：只是情感投射

國軍強化防護　復仇者飛彈車低空空域搜索

國軍155榴彈砲射擊模擬敵機空降

六代機殲-36試飛「三引擎全開」

更多熱門

相關新聞

CM11戰車「組集火」實彈射擊

CM11戰車「組集火」實彈射擊

陸軍裝甲第564旅聯兵三營日前於南測中心接受基地訓練，在戰術教官指導下，官兵操作CM11戰車進行實彈射擊訓練，採「組集火」方式，模擬針對動、靜態目標，依序完成靜止及行進間射擊等課目，並輔以臨機狀況進行處置演練，藉以磨練官兵應變能力。

空運作戰隊模擬火場投水

空運作戰隊模擬火場投水

兩棲偵搜M109突擊艇優異機動力

兩棲偵搜M109突擊艇優異機動力

國軍強化防護　復仇者飛彈車低空空域搜索

國軍強化防護　復仇者飛彈車低空空域搜索

國軍155榴彈砲射擊模擬敵機空降

國軍155榴彈砲射擊模擬敵機空降

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

國安基金第9度進場！　創台股指數最高護盤紀錄

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／台南安平區女子墜樓　身體變形當場死亡

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

即／國1貨櫃車衝撞施工緩撞車　楊梅交流道全線封閉

快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面