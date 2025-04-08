共軍灰色地帶襲擾　顧立雄：評估需要進行立即備戰操演

軍聞社／記者呂尚俞臺北8日電

國防部長顧立雄8日上午赴立法院，會前針對媒體關注軍事採購議題接受聯訪，顧部長表示，國防部昨日已發布新聞稿，在完成建案並獲預算前，將不對外透露詳細項目內容。所有採購均依實際作戰需求，依據「不對稱戰力建構」、「防衛作戰韌性」、「後備戰力提升」以及「灰色地帶應處能量」等四大重要面向為優先順序，與美方進行軍購或商購溝通協調，強化整體防衛作戰能量。

針對軍事預算是否增加，顧部長指出，總統已說明希望國防支出達GDP的3%。目前國軍預算包含人員維持、作業維持與軍事投資三大部分，其中軍事投資涵蓋商購、軍購與部分由國內自行委製生產項目。在面臨敵情威脅日益嚴峻的情勢下，若能獲得較多預算資源，軍事投資項目將隨之成長。

談及共諜滲透議題，顧部長指出，共諜滲透確實無所不在，對方運用各種手段取得所需情報，國軍自然成為其重點目標之一。國防部推動的保防教育，效果是顯著的，近年共諜案件中，有約8成7的案件，為官兵主動檢舉查獲，未來也將持續進行保防安全查核，尤其注重人員查核機制，無論階級，皆須完成相關程序，方可接觸機密資料。

對於中共灰色地帶襲擾次數增加，顧部長表示，國安局與國防部同為國安團隊成員，雙方密切合作，利用聯合情監偵手段，進行部分情資交換，以嚴密掌握相關襲擾動態。國防部依灰色地帶襲擾程度訂有應處規則，若評估有立即應對需要，將進行「立即備戰操演」適切應處，讓國人安心。

▼防共軍演習「假戲真做」金防部金門大橋裝50兵力裝甲車備戰操演。（圖／記者林名揚翻攝）