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大陸 大陸焦點 特派現場

爽領4萬元！　澳門連續19年向全民發錢　非永久性居民也有

▲▼澳門特首唯一候選人岑浩輝。（圖／翻攝澳門新聞局）

▲澳門特首岑浩輝。（圖／翻攝澳門新聞局）

記者陳冠宇／綜合報導

澳門特首岑浩輝今（14）日發表任內首份施政報告，宣布繼續推行「現金分享計劃」，符合資格的永久性居民，每人可獲發1萬元（澳門元，下同；約合新台幣4萬元），符合資格的非永久性居民每人獲發6000元。這是澳門連續第19年向全民發錢，岑浩輝未提及是否收緊領取資格，僅稱要聽意見「完善」計劃。

綜合《香港01》、《信報》報導，岑浩輝在澳門立法會宣讀施政報告時說，當前澳門經濟前景面臨不確定性，財政收入來源結構單一，剛性財政支出較大。因此，必須善用財政資源，精準幫扶「一老一少」、殘疾人士和弱勢群體，促進社會公平。

不過，岑浩輝預告綜合考慮社會經濟發展狀況，以及審慎理財原則的前提下，將適時「完善」現金分享制度，節省的開支用於增進民生福利和促進社區經濟發展，但尚未透露調整細節。

事實上，澳門過去十多年已發錢超過900億元，今年預算74.8億元，然而約68萬名澳門居民當中，粗略計算有逾5萬人不在澳門生活、消費、納稅、貢獻，卻可受惠於發錢。

這份施政報告另推出新措施，今年增設「育兒津貼」計劃，向三歲以下澳門永久性居民嬰幼兒，每月發放1500元，每年總共1.8萬元津貼。

▼澳門賭場。（圖／CFP）

▲澳門賭場。（圖／CFP）

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