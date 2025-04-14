為了5萬修車費！基隆男巧遇欠錢女　與2友持刀堵車、磚頭砸窗遭逮

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市中山區中山二路昨(13日)上午發生一起糾紛案件！33歲黃姓女子與41歲曹姓男子有5萬元的財務糾紛，雙方又於昨日上午在路上偶遇，曹男上前要求談判，另2名友人一人持磚頭砸毀黃女轎車的車窗，另一人逆向堵車，還持刀揮舞，嚇壞周圍民眾，好在當時恰巧有警車經過，員警立即上前壓制盤查，並帶回曹男等3人，全案後續將依刑法毀損、聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦。





▲曹男與2名友人持刀堵車、磚頭砸窗要求黃女下車談判，剛好被警方目睹，當場被壓制帶回。（圖／民眾提供）

初步了解，黃女與曹男因5萬元的修車費而爆發糾紛，昨日上午11時45分左右，雙方在中山二路前巧遇，曹男便立即上前拉車門要求黃女下車談判，而曹男的一名29歲王姓友人見狀，則上前持磚頭砸毀車窗，另一名40歲董姓友人則駕車逆向堵車，下車後還從包中拿出一把大砍刀揮舞，嚇壞周圍鄰居。





▲案發當時恰巧警方開車經過，目睹過程，遂立即上前壓制盤查。（圖／民眾提供）

案發當時，恰巧一輛警車外出執行勤務，員警目睹了整個事發經過，遂立即通報分局勤務中心支援快打警力趕赴現場，並上前壓制盤查，帶回曹男等3人，全案後續依刑法毀損、聚眾鬥毆等罪嫌移送偵辦。

▲曹男等人被帶回調查，後續將依法送辦。（圖／民眾提供）