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美國金牌獎配方！全方位守護行動力的高效解決方案　益節六效精華飲限時優惠只到4／27

▲▼ 美國,益節,Move Free,葡萄糖胺六合一精華飲,保健品,折扣。（圖／業者提供）

▲美國行動力保健權威品牌Move Free益節，因應國人需求推出的「葡萄糖胺六合一精華飲」，近期在會員制大賣場推出限時優惠活動，4月27日前，每盒現折260元優惠。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

現在人講求效率，連吃保健品也是如此！由美國行動力保健權威品牌Move Free益節，因應國人需求推出的「葡萄糖胺六合一精華飲」，使用美國發明展金牌獎**配方，不但能一包補足6大行動力保健關鍵成分，專利技術製成的液態飲有助吸收，提供消費者一次補充多種關鍵成分的行動力高效解決方案，一上市就被搶購一空。

近期在會員制大賣場推出限時優惠活動，4月27日前，每盒現折260元優惠，消息一出立刻掀起熱烈討論，許多熟客趁活動檔期回購囤貨，也吸引不少新用戶入手體驗。

不少實際購買者也在會員制大賣場網站上分享購買心得，有網友指出：「吃了幾天真的有感覺。」也有家人幫長輩選購的回饋表示：「買給長輩吃，說對卡卡的狀況有幫助，單包裝設計也很方便食用。」除了成分實在、設計貼心外，口感也成為許多消費者推薦的原因之一，有人說：「梅子口味微甜，怕酸的我會加冷水稀釋，喝起來剛剛好。」也有民眾分享：「買給奶奶，奶奶說喝得習慣，覺得對身體有幫助，還主動請我再訂一組。」不少人提到使用後「感覺輕鬆、有在補到」，更有網友直呼：「方便！好喝！有感！」。產品獲得消費者高度肯定。

▲▼ 美國,益節,Move Free,葡萄糖胺六合一精華飲,保健品,折扣。（圖／業者提供）

▲益節葡萄糖胺六合一精華飲上市後熱銷，賣場官網迅速累計消費者使用有感好評。

Move Free益節葡萄糖胺精華飲的最大特色，在於它結合科研背景與實用性飲用設計，以六大行動力關鍵成分，葡萄糖胺為基底，且含有珍貴玻尿酸鈉*、鱸魚胜肽精華以及高鈣、軟骨素、與綠茶萃取。小小一包快速補足，支持行動力、同時補鈣保養骨骼與肌肉，一次照顧全方位補給。

告別傳統吞錠困擾！「益節葡萄糖胺六合一精華飲」採用專利乳化技術，液態劑型設計讓營養素容易吸收。單包裝設計聰明便利，輕鬆帶著走：
●上班時來一包，幫助維持舒適
●旅遊隨身攜帶，走到哪補到哪
●銀髮健康補給，保持年輕行動力

▲▼ 美國,益節,Move Free,葡萄糖胺六合一精華飲,保健品,折扣。（圖／業者提供）

更獲得100位專業醫生推薦+，行動力守護者「益節葡萄糖胺六合一精華飲」不僅具備國際金獎肯定與配方科學性，更透過易吸收、好攜帶的設計貼近現代人的生活習慣，讓行動力保養變得更輕鬆與無負擔。

優惠期間僅限4月14日至4月27日，且僅於指定會員制大賣場販售，趁活動期間入手，不僅價格划算，也能讓日常行動力保健更有感。

*產品中葡萄糖胺鹽酸鹽、玻尿酸鈉(透明質酸鈉)來自於流行鏈球菌發酵物、軟骨素、高鈣、鱸魚胜肽精華、綠茶萃取精華6效成分

+100位專科醫生推薦調查自2024年5月-2024年6月，由第三方公司問卷執行100位醫生推薦Move Free益節產品之結果

**本產品獲得2024美國發明展金牌
 

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