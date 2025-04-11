獨／北車前商旅黑衣人鬧事　股東「請鬼拿藥單」：2年拿3200萬

記者邱中岳／台北報導

北市中正區一家商旅驚傳糾紛，有黑衣人強行進入辦公室砸店，甚至還拔走監視器，當事人友人看不下去出面投訴表示，鬧事的主事者自稱是商旅股東，且利用幫忙喬「社會事」巧立名目，2年多來拿走商旅公司的3200萬元，事後又故技重施，被商旅股東拒絕，就撂人到商旅搗亂，並且還與保全發生拉扯，警方獲悉後也前往現場處理。

北市中正區1家商旅，有6名主要的股東以及20多名小股東，投資1億元，樓層從3樓至11樓，其中還有其他投資項目的辦公室也都設立在該棟大樓裡，知情人士透露，從2年多前，1名連姓男子突然介入商旅，表示可以幫忙處理地方事件。



▲黑衣人上北市商旅鬧事，甚至還與保全發生拉扯糾紛。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是連姓男子不斷巧立名目，其中包括之前商旅向人調動1千萬元資金，但是錢已經還給對方，但連仍出面表示，要多支付50至百萬元不等的費用，甚至還說「社會事不講理的」。

此外，還有合作夥伴在外借貸50萬元，但是利息滾到370萬元，連姓男子出面解決，反而將債務轉移到商旅公司，要商旅公司出面替合作夥伴解決債務，讓股東感到相當無言。

最後在3月中旬，連表示有一個合約糾紛要處理，股東簽約合作關係為7年，但是對方主動要求解約，不斷要股東付錢了事，讓該名股東相當無言，又故技重施要求商旅出面解決，最後商旅因僅願意支付部分費用，就找人來鬧事。

▲連姓男子主動出面替他們「喬事情」，沒想到請鬼拿藥單，巧立名目2年拿走3200萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

連姓男子不斷找黑衣人到商旅包圍，甚至還對外聲稱是商旅的股東，並且出言要商旅公司負責人出面解決，否則就要拿走商旅的經營權，讓股東以及員工相當無奈。

股東的朋友看不下去，認為平時經營不錯的商旅，每天都有9成的住房率，但是被這樣一搞完全沒有生意，甚至員工還想集體離職，才會出面指控連姓男子囂張的行徑。

▲連男找黑衣人想霸佔商旅，甚至還與保全發生拉扯衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

商旅股東的友人表示，連姓男子根本就並非股東，當初認為連是好意要出面解決問題，沒想到最後卻引狼入室，2年多來，商旅就被連「巧立名目」摸走3200萬，讓連清償相關債務。

警方表示，4月1日下午4時許，有獲報稱中正區襄陽路上一間商旅，遭不明人士無故侵入，本所派員前往瞭解，警方到場後，現場雙方均表示擁有該處經營權，警方勸導雙方應循民事管道處理，並告誡切勿有暴力情事後離去。