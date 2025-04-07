妙齡女愛貓重病路邊哭泣　陌生大叔擁她入懷中拍頭！涉性騷被訴

▲男子將在路邊哭泣的陌生女子擁入懷中，涉嫌性騷擾被檢察官提起公訴。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名長相清秀的女子因為飼養的貓咪重病，在路邊和家人通電話聊到淚流不止，李姓男子上前詢問「怎麼了」，見女子沒有回應，突然一個熊抱，把女子的臉壓進自己胸膛，拍拍女子頭部，女子嚇到推開李男，並在事後提告，雖李男未觸及隱私部位或偷吻，仍被台北地檢署依《性騷擾防治法》起訴。

這起性騷擾案件發生在2024年10月23日接近中午時間，20多歲的被害人當時剛從獸醫診所離開，到中山區龍江街1處便利商店操作ATM提款，被害人提領愛貓醫藥費後，站在店外和家人講電話，因為提到重病的愛貓，被害人站在路邊不斷哭泣，引人側目。

此時，40多歲的李姓男子靠近被害人，先是遞上紙巾，好奇地詢問被害人「怎麼了」，被害人未加理會，李男先是從側面抱住被害人，接著又把被害人正面塞進自己胸口，拍拍被害人的頭，手裡還握著電話的被害人嚇得趕緊推開李男，快速離開，可是李男持續跟著，直到被害人大喊，「不要再跟著我了！」

被害人提告後，警方循線找到李男，李男否認有不法意圖，辯稱自己只是想安慰當街哭泣的被害人，但被害人覺得受辱，堅持提告且不願和解。檢察官勘驗監視器畫面等事證後，認為李男涉嫌《性騷擾防治法》第25條乘人不及抗拒而為擁抱罪，依法最重可處2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。