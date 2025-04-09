偷車賊還酒駕！台中和平警追20公里　苗栗產業道路圍堵逮人

▲一名偷車嫌犯開車前往和平山區被警方發現，警方在苗栗卓蘭產業道路上成功圍捕酒駕的竊嫌。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平警分局雙崎派出所員警於4月4日下午接獲警察局通報，有失竊小貨車進入和平區。警方獲報後立即出勤，深入山區農舍與果園全面搜尋，隔天員警巡邏時在路上看見該失竊貨車，立即要求停車受檢，但駕駛加速往苗栗方向逃逸，經聯絡東勢及卓蘭警方鄰近派出所支援攔截圍捕，在卓蘭鎮坪林里成功圍堵逮捕酒駕的竊嫌。



雙崎派出所警員李宗儒與管秉鴻（5日）下午2時45分，在和平區三叉坑部落東崎路二段處發現該部失竊小貨車正行駛於道路上。警方立即發出停車警告，駕駛不僅拒絕停車，反而加速逃逸。警方隨即通報東勢及苗栗卓蘭地區鄰近派出所支援，展開跨區攔截圍捕行動。警方在和平山區與卓蘭堤防道路展開追緝，最終在苗栗縣卓蘭鎮坪林里產業道路成功圍堵並逮捕犯嫌。



駕駛經查為年約47歲之饒姓男子，現場發現其身上有明顯酒氣，經施以酒測後，其酒測值超過法定標準。饒嫌坦承曾飲酒，萬萬沒料到和平分局員警能一眼就認出車輛，藏匿山區仍難逃法網，全案已依涉嫌竊盜及公共危險罪嫌移送偵辦。和平警分局長施永昭呼籲，民眾務必妥善保管個人財物，切勿讓宵小有機可乘。警方對任何違法行為均會全力追查，持續強化轄區治安，確保市民安全。

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