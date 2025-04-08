北市捷運工地電纜遭竊　2男1女落網「主嫌是內鬼」

▲信義區福德街捷運工地驚傳電纜線竊案，警方逮捕2男1女3名竊賊。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市捷運局位於信義區福德街的捷運淡水信義線東段延伸工地，4月2日晚間遭竊賊入侵竊剪電纜，工地承包商當晚10時發現工地內配線電纜遭歹徒入侵剪斷，立刻向工地隔壁的福德街派出所報案，警方派員到場查看並派警員埋伏，果然在3日凌晨逮捕前來取電纜線的3名男女，當場人贓俱獲。

信義警方表示，獲報後派警員到場採證，發現工地內仍有遭竊賊竊剪的電纜線未被帶走，警方研判歹徒可能會再上門取贓，福德所警方成立專案小組，一方面擴大調閱監視器釐清竊賊身分及犯案交通工具，另組警網則在現場附近埋伏，果然3日凌晨6時許，電纜線竊賊駕車返回現場。





警方見時機成熟一擁而上，當場成功逮獲紀男（36歲、竊盜、毒品等前科）、古男（31歲）及吳女（37歲、詐欺前科）等3人，其中紀男是該捷運工地的泥作工人，他白天工作觀察工地門禁薄弱，深知施工電纜線相當昂貴，當天找了朋友古男及其吳姓女友闖入工地行竊，吳女在工地外把風，警方當場查扣遭竊電纜線一批、作案衣物、犯罪工具、手機及毒品等證物。

根據捷運局工地承包商統計，遭竊剪電纜線重量達70公斤、市價約新台幣30萬元，但竊嫌轉賣收贓的資源回收商僅能得手1成現金，紀嫌白天在該工地當泥作工人，晚上竊取自己服務的工地電纜，離譜的是工地隔壁就是福德街派出所，膽大行徑讓警方搖頭。





警詢後依刑法加重竊盜罪、毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。警方查出紀男曾在3月初以同樣手法在該工地竊取過兩次電纜線，將持續向上溯源，清查有無涉案銷贓共犯。

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