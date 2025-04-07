▲川普式股災襲台！公司急關頂樓吸菸區，網友笑：每個公告背後都有故事 。（圖／網友授權提供）

記者王威智／採訪報導

台股今（7）日爆出罕見慘況，指數盤中一度重挫逾千點，投資人哀鴻遍野，網路上也湧現大量梗圖與崩潰留言。有人搞笑求解套，有人開酸殯葬股才是真正避風港，甚至有企業緊急公告關閉頂樓吸煙區，荒謬中帶點無奈，成為市場最黑色的幽默。

台股一片慘綠，重挫逾千點，盤中一度暴跌近1,000點，投資市場慘遭血洗，被網友戲稱為「川普式股災」再現。一時間，社群平台湧現無數哀號與自嘲貼文，一則公司公告更在IG掀起熱議：「今天公司不開放頂樓吸煙區」，網友笑翻：「每個公告背後都有一個故事。」

該張截圖來自一位網友的IG限動，只見公司群組中突如其來跳出「今天公司不開放頂樓吸煙區」的公告，時間點恰巧與台股重挫同步，引發聯想與網路暴動式轉發。有人留言：「公司是怕有人跳嗎？」、「抽根菸都不給，這行情太殘忍了。」也友人笑說，「應該是頂樓維修吧！」

▲台股7日暴跌。（圖／記者湯興漢攝）

除了搞笑梗圖四起，今日重挫行情中，殯葬類股也成為另類亮點。知名殯葬業者龍巖（5530）在台股一片慘綠中一度僅小跌3%，被網友封為「最大贏家」。更有投資人半開玩笑表示：「關稅燒不到陰間，殯葬股成最後避風港」、「只剩龍巖沒讓我哭」。

兩者關聯想像也讓不少網友直呼「這黑色幽默太邪惡了」。在風雨飄搖的金融市場中，無論是頂樓吸煙區的幽默警告，還是殯葬股的逆勢微笑，似乎都成了這場股災中，最讓人哭笑不得的注腳。

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