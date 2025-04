川普對等關稅重砲　專家淡定看局勢：會為「明年1情況」轉彎

▲川普頒布新關稅政策,震盪全球,不過專家卻相當淡定,認為他在1情況下將改變政策。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國總統川普頒布「對等關稅」(Reciprocal Tariffs)政策,宣布對所有進口商品課徵10%以上新關稅,並對貿易失衡最嚴重的60個國家加徵關稅,被外媒稱為二戰以來全球貿易規範的最大變革。然而,美國企業研究所(AEI)經濟政策研究主任史崔恩(Michael Strain)卻基於2個原因表現得「相當淡定」,並堅信川普會為了在2026年的期中選舉中獲勝,而轉變策略。

史崔恩在《國家評論》談及川普的貿易戰對經濟帶來的損害時,表示最新經濟指標顯示,美國勞動市場依舊強勁,就業人數穩步增長,失業率保持低點,消費者支出與家庭資產負債表也相對健康,因此美國目前的經濟完全有能力吸收關稅戰所可能造成的損害。史崔恩承認,與市場情緒相關的數據確實令人不安,但他認為人們應該將焦點放在消費者與企業的行為,而非他們的感受。

其次,史崔恩強調,他認為「政治引力定律」並未被中止,「政治上的成功最終必須建立在政策成功的基礎上,但川普的政策顯然未取得成功。」史崔恩指出,美國有超過60%民眾不滿意川普對關稅的處理方式,超過一半的美國人不滿意他對預算和聯邦政府的管理;除非川普改變政策,否則川普民調支持率將持續下滑,令反對他的共和黨人與企業高層有機可乘。

1/ When it comes to the economic damage from President Trump’s trade war, I am among the more serene analysts.



Why? The laws of political gravity have not been suspended.



Liberation Day could be painful. But if Trump wants to win in 2026, he will pivot.



My @NRO column. pic.twitter.com/JrjbBX7YVi