川普對等關稅重砲　專家淡定看局勢：會為「明年1情況」轉彎

▲川普頒布新關稅政策，震盪全球，不過專家卻相當淡定，認為他在1情況下將改變政策。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普頒布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，宣布對所有進口商品課徵10％以上新關稅，並對貿易失衡最嚴重的60個國家加徵關稅，被外媒稱為二戰以來全球貿易規範的最大變革。然而，美國企業研究所（AEI）經濟政策研究主任史崔恩（Michael Strain）卻基於2個原因表現得「相當淡定」，並堅信川普會為了在2026年的期中選舉中獲勝，而轉變策略。

史崔恩在《國家評論》談及川普的貿易戰對經濟帶來的損害時，表示最新經濟指標顯示，美國勞動市場依舊強勁，就業人數穩步增長，失業率保持低點，消費者支出與家庭資產負債表也相對健康，因此美國目前的經濟完全有能力吸收關稅戰所可能造成的損害。史崔恩承認，與市場情緒相關的數據確實令人不安，但他認為人們應該將焦點放在消費者與企業的行為，而非他們的感受。

其次，史崔恩強調，他認為「政治引力定律」並未被中止，「政治上的成功最終必須建立在政策成功的基礎上，但川普的政策顯然未取得成功。」史崔恩指出，美國有超過60%民眾不滿意川普對關稅的處理方式，超過一半的美國人不滿意他對預算和聯邦政府的管理；除非川普改變政策，否則川普民調支持率將持續下滑，令反對他的共和黨人與企業高層有機可乘。

1/ When it comes to the economic damage from President Trump’s trade war, I am among the more serene analysts.



Why? The laws of political gravity have not been suspended.



Liberation Day could be painful. But if Trump wants to win in 2026, he will pivot.



My @NRO column. pic.twitter.com/JrjbBX7YVi — Michael R. Strain (@MichaelRStrain) March 31, 2025

史崔恩並未說明其數據來源為何，但他表示，2026年的期中選舉迫在眉睫，如果川普希望共和黨在選舉中取得好成績，那他勢必會面臨巨大政治壓力，除了要控制混亂、解決政策造成的不確定性外，還得更負責地施政。史崔恩坦言，川普在政治壓力下，目前已公開對馬斯克及其領導的政府效率部（DOGE）施加限制，將他們手中的權力轉交內閣部長，因此史崔恩認為「新關稅政策未來也會出現類似情況」。

CBS News／YouGov在3月27至28日進行的最新調查顯示，64%的美國人認為川普政府對降低物價的重視不足，55%的受訪者則認為關稅政策被過度重視。在這項民調中，認為川普的政策讓他們經濟狀況變好的美國人比例驟降了19個百分點，來到23%，另外還有34%受訪者直指川普的政策是造成美國如今通貨膨脹的主要原因，與將類似問題歸咎於前總統拜登的38%人數接近。

鑑於這些民調的數字與趨勢，史崔恩認為，如果川普對2026年的期中選舉感到擔憂的話，那他會迅速在關稅戰中改弦易轍，而現在唯一的風險是，川普可能會認為美國今明2年承受痛苦後，將在2028年帶來正面經濟效應，從而為他或共和黨帶來政治勝利。史崔恩表示，如果川普真這麼想，那這將是個糟糕的策略，因為貿易戰將永遠不可能帶來正面經濟效果，更不可能重振美國製造業的就業，或是提高製造業產出、減少貿易赤字的目標。