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川普對等關稅重砲　專家淡定看局勢：會為「明年1情況」轉彎

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普頒布新關稅政策，震盪全球，不過專家卻相當淡定，認為他在1情況下將改變政策。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普頒布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，宣布對所有進口商品課徵10％以上新關稅，並對貿易失衡最嚴重的60個國家加徵關稅，被外媒稱為二戰以來全球貿易規範的最大變革。然而，美國企業研究所（AEI）經濟政策研究主任史崔恩（Michael Strain）卻基於2個原因表現得「相當淡定」，並堅信川普會為了在2026年的期中選舉中獲勝，而轉變策略。

史崔恩在《國家評論》談及川普的貿易戰對經濟帶來的損害時，表示最新經濟指標顯示，美國勞動市場依舊強勁，就業人數穩步增長，失業率保持低點，消費者支出與家庭資產負債表也相對健康，因此美國目前的經濟完全有能力吸收關稅戰所可能造成的損害。史崔恩承認，與市場情緒相關的數據確實令人不安，但他認為人們應該將焦點放在消費者與企業的行為，而非他們的感受。

其次，史崔恩強調，他認為「政治引力定律」並未被中止，「政治上的成功最終必須建立在政策成功的基礎上，但川普的政策顯然未取得成功。」史崔恩指出，美國有超過60%民眾不滿意川普對關稅的處理方式，超過一半的美國人不滿意他對預算和聯邦政府的管理；除非川普改變政策，否則川普民調支持率將持續下滑，令反對他的共和黨人與企業高層有機可乘。

史崔恩並未說明其數據來源為何，但他表示，2026年的期中選舉迫在眉睫，如果川普希望共和黨在選舉中取得好成績，那他勢必會面臨巨大政治壓力，除了要控制混亂、解決政策造成的不確定性外，還得更負責地施政。史崔恩坦言，川普在政治壓力下，目前已公開對馬斯克及其領導的政府效率部（DOGE）施加限制，將他們手中的權力轉交內閣部長，因此史崔恩認為「新關稅政策未來也會出現類似情況」。

CBS News／YouGov在3月27至28日進行的最新調查顯示，64%的美國人認為川普政府對降低物價的重視不足，55%的受訪者則認為關稅政策被過度重視。在這項民調中，認為川普的政策讓他們經濟狀況變好的美國人比例驟降了19個百分點，來到23%，另外還有34%受訪者直指川普的政策是造成美國如今通貨膨脹的主要原因，與將類似問題歸咎於前總統拜登的38%人數接近。

鑑於這些民調的數字與趨勢，史崔恩認為，如果川普對2026年的期中選舉感到擔憂的話，那他會迅速在關稅戰中改弦易轍，而現在唯一的風險是，川普可能會認為美國今明2年承受痛苦後，將在2028年帶來正面經濟效應，從而為他或共和黨帶來政治勝利。史崔恩表示，如果川普真這麼想，那這將是個糟糕的策略，因為貿易戰將永遠不可能帶來正面經濟效果，更不可能重振美國製造業的就業，或是提高製造業產出、減少貿易赤字的目標。

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