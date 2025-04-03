Fans17藏應召站！小哥哥艾理出事了　誘少女拍片前爆社高層起訴

▲「FANS 17」網站因涉嫌誘騙未成年少女拍不雅片遭檢警偵辦，目前已遭封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

網路色情平台「FANS 17」疑供人瀏覽下載未成年少女私密片，橋頭地檢署偵辦後，聲押包含「爆料公社」登記代表人蔡明翰、蔡信宏兄弟檔等6人，擔任監察人的網紅小哥哥艾理則以20萬元交保。橋檢2日偵結，將蔡明翰、蔡信宏、葉昌圳等10人依違反兒童及少年性剝削條例起訴，知名網紅小哥哥艾理則另案偵辦中，另外還查出FANS 17藏有虛擬應召站。

▲檢、警查扣6500萬元現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經調查，「Fans17」網站採會員制，每名會員需付費250至450元不等，總會員人數達70萬1926人次。檢方查出，蔡信宏、蔡孟翰兄弟等5人經營該網站，2年間的不法所得高達7325萬元，其中張貼兒少性影像的不法獲利達1031萬元。涂男不法獲利最多，達835萬元，洪男則獲利120萬元。

其中一名涂姓創作者的訂閱人數高達1萬6823人，不法獲利835萬餘元，相當可觀。根據《自由時報》報導，檢方查出涂男以及洪男更於網站開設虛擬應召站，供會員點選女子，再媒介從事性交易，未計算媒介性交易收費，2人實際不法獲利會更高。