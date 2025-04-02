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基因解密！東部首座精準醫療分子檢測室揭牌　精準優生助孕

▲▼揭幕典禮由花蓮縣衛生局長朱家祥（右四）、花蓮慈院院長林欣榮（左五）以及實驗室主持人、生殖醫學中心主任陳寶珠（右五）等人，率領研究及醫療團隊共同揭幕。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

揭幕典禮由花蓮縣衛生局長朱家祥（右四）、花蓮慈院院長林欣榮（左五）以及實驗室主持人、生殖醫學中心主任陳寶珠（右五）等人，率領研究及醫療團隊共同揭幕。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院「精準醫療分子檢測實驗室」４月１日揭牌，目前以「次世代定序胚胎著床前染色體篩檢」先為胎兒健康把關，是宜花東第一座通過可執行精準醫療分子檢驗的實驗室。未來包括新生兒羊水檢測、新生兒基因篩檢、新生兒以外民眾基因序列及中西醫精準合療，腸道菌分析以及失智、巴金森等腦部退化性疾病的檢測等，也將陸續列入執行項目或規劃方向。

精準醫療及基因治療為目前醫學發展重點，成立實驗室除了硬體設備昂貴，研究和檢測能力必須經過嚴格的條件把關與資格認證。花蓮慈院生殖醫學中心經三年努力，終於通過衛生福利部食品藥物管理署的實驗室開發檢測(LDTs)認證，４月１日由花蓮縣衛生局長朱家祥、花蓮慈院院長林欣榮、研究部主任丁大清、副主任馮清榮、細胞研製中心主任孫立易、志工室主任顏靜曦、護理部督導鄭雅君共同為這東部唯一的「精準醫療分子檢測實驗室」揭牌。

▲▼揭幕典禮由花蓮縣衛生局長朱家祥（右四）、花蓮慈院院長林欣榮（左五）以及實驗室主持人、生殖醫學中心主任陳寶珠（右五）等人，率領研究及醫療團隊共同揭幕。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼陳寶珠醫師帶領衛生局朱家祥局長，體驗從進入精準醫療分子檢測實驗室的消毒除塵風廊及精密檢驗儀器。

近年來，花蓮慈院致力精準醫療，並推動中西醫「精準合療」，透過病人的基因檢測結果找出精準中草藥對治，效果享譽國際，吸引眾多難重症前來求醫。朱家祥局長表示，每個人的基因敏感度不同，藉由基因分子實驗室能夠更精準的找到問題所在，提供更適當的治療，是「中西合療」的重要角色。花蓮縣也於2025年啟動中西醫合療元年，讓縣民得到更適當的治療，未來基因實驗室的應用也可以往公衛領域推動。

林欣榮院長感謝陳寶珠醫師不畏艱難，終於讓花蓮慈院獲得可以自主判讀檢驗，對治療不孕的家庭是很大的幫助。前不久有海外的不孕夫妻到生殖醫學中心求診，搭配中草藥的精準治療，很快就成功懷孕，病患後來也介紹求子若渴的親友來請寶珠醫師幫忙。孕育新生命都希望生下健康的孩子，花蓮慈院不但作到臺灣東部第一個能夠執行精密檢驗的醫學中心，中西醫精準合療，更是創全球之先。

▲▼揭幕典禮由花蓮縣衛生局長朱家祥（右四）、花蓮慈院院長林欣榮（左五）以及實驗室主持人、生殖醫學中心主任陳寶珠（右五）等人，率領研究及醫療團隊共同揭幕。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

實驗室是以胚胎的切片基因檢測來通過認證，陳寶珠表示，接下來將再接再厲，朝孕前的羊水檢測以及新生兒篩檢等項目邁進。譬如有糖尿病家族史的家庭成員，也可透過基因檢測了解是否有糖尿病基因，就算在沒有發病前也能預先了解、預防。同時也將呼應政策，幫助民眾了解個人基因序列，做到預防醫學與健康促進的目標。

在少子化的趨勢下，每一個新生兒都格外珍貴，實驗室將先從優生檢測開始，解密影響個人健康的基因序列，透過基因檢測，發揮精準醫療，林欣榮院長也以神經領域權威的專業期許，未來包括癌症篩檢、腸道菌檢測，巴金森氏症、失智症等腦部退化性疾病的基因檢測，都是實驗室可以發揮的方向，不只幫助花東的病患，也可以幫助全臺灣以及海外有需要的病患，可以更健康，更安心的生活。
 

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