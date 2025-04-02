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11幸運兒爽中千萬發票　他只花35元買飲品中大獎

▲1、2月統一發票。（圖／記者鄭文晴攝）

▲1、2月統一發票開出11張千萬特別獎，非當期中獎發票。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

財政部1日公布民國114年1、2月期統一發票中獎清冊，開出11張特別獎（新台幣1000萬元）及10張特獎（200萬元）。有幸運兒在嘉義市西區花35元買杏仁茶，即喜獲千萬大獎，另有人在台北市文山區「偉多利專業烘焙」花36元買麵包，抱回千萬獎金。

114年1、2月期統一發票，特別獎獎金1000萬元中獎號碼為95980685，特獎獎金200萬元中獎號碼為37166026，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為11張及10張。

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攤開中獎清冊，本期11張特別獎中，有5張消費金額不到100元，消費金額最低的一張，開在嘉義市西區友愛路上的「嘉義豆奶攤」，幸運兒花35元買杏仁茶，抱回千萬元獎金；另有人在台北市文山區景興路「偉多利專業烘焙」消費36元買麵包，喜獲千萬大獎。

同時，有民眾在台北市中山區錦州街八方雲集消費197元，抱回千萬獎金。

10張特獎（200萬元）中獎發票方面，消費金額最低的一張，開在新北市新店區建國路上的「健詮藥局」，幸運兒僅花20元買維他命飲品，就中200萬元大獎。

賦稅署提醒，114年1、2月期中獎統一發票領獎期間為114年4月6日至114年7月7日；中獎人使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部財政資訊中心指出，經統計，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主共有95人，獎金合計超過1億6700萬元；95人中獎得主，有64人使用載具儲存雲端發票。

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