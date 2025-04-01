近年最神台劇？他點名「6年前這部」超多人認可：女主演技滿分

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣有不少戲劇廣受好評，最近有網友提到其中一部經典作品，「台劇《想見你》算是神劇嗎？好像有紅到了韓國去，也拍了韓國版本，有木（沒）有更多相關的八卦呢？」話題引發討論。就有許多人也認同，覺得這部從選角到配樂都一絕，「伍佰加持」、「女主分飾兩角演技滿分」、「近年台劇最神。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「想見你算是神劇嗎？」文中問其他人，台劇《想見你》是不是「神劇」？「好像有紅到了韓國去，也拍了韓國版本，有木有更多相關的八卦呢？」據悉，《想見你》是2019推出的台劇，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟主演，獲得第55屆金鐘獎戲劇節目獎、戲劇節目女主角獎、戲劇節目編劇獎及節目創新獎。

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貼文引發討論，就有許多人狂點頭，「是，好看」、「伍佰加持」、「女主分飾兩角演技滿分」、「算，近年台劇最神」、「是，一生推」、「伍佰老師因為這部劇再度受到年輕人注意，這首831唱的主題曲其實也滿好聽的，有意外到。」甚至有人直呼，「算台劇最後的高光，結束到現在還沒一部贏它」、「能紅到日韓去，很不簡單了。」

也有網友表示，「要撐過前三集想念前男友的沉悶」、「前面略無聊要撐」、「《我可能不會愛你》絕對比《想見你》還要神，封它是最神台劇，沒有之一！因為它不但是史上得到最多金鐘獎的戲劇，也是史上最多國家改編的台劇（韓日中泰）。」

▼許多人大推《想見你》。（圖／記者周宸亘攝）

