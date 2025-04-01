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2027總統夢碎！法極右領袖貪汙案定罪　判刑4年禁選公職5年

▲▼ 極右翼政黨領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

▲極右翼政黨領袖瑪琳．雷朋貪汙案定罪，遭判刑4年、禁選公職5年。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國法院3月31日裁定，極右翼國民聯盟（National Rally）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）挪用歐盟資金罪名成立，判處4年徒刑，並須支付10萬歐元（約新台幣360萬元）的罰款。此外，法院也剝奪了她未來5年參選公職的權利，禁令即刻生效。外媒分析，若瑪琳．雷朋無法在上訴成功，就意味著她無法參選即將在2027年來臨的總統大選。

綜合外媒報導，巴黎法院裁定，瑪琳．雷朋在2004年至2016年間，與國民聯盟其他8名前歐洲議員和12名議會助理違規動用歐洲議會資金來支付黨務人員的薪資。雖然法院未認定這些資金遭個人挪用，但仍判決涉及非法挪用公款。主審法官指出，瑪琳．雷朋是此資金運作的核心人物，對違法行為負有主要責任。

瑪琳．雷朋挪用歐洲議會資金的罪名成立後，遭法院判處4年徒刑，其中2年緩刑，另外2年則是配戴電子戒具在家服刑，另需繳交罰款10萬歐元。與此同時，法院也依「假執行」（provisional execution）措施，禁止瑪琳．雷朋參選公職5年。報導稱，相關禁令對瑪琳．雷朋是一大挫敗，因為她至今在總統選舉的民調一直保持領先。

在法院宣判前，瑪琳．雷朋便已現身法庭，但未等結果出爐便提前離場。她強烈否認指控，並抨擊檢方意圖對她進行「政治處決」，試圖阻止國民聯盟掌權。根據判決結果，瑪琳．雷朋還可以對審判提出上訴，且在上訴期間暫無須服刑或繳交罰款。不過，其公職禁令僅能透過上訴成功來解除限制。

國民聯盟現任主席巴德拉（Jordan Bardella）嚴厲批評法院決定，稱這項判決不僅是對瑪琳．雷朋的不公，也是對法國民主的打壓。由於瑪琳．雷朋可能因禁令無法參選2027年大選，巴德拉如今被外界視為該黨可能的總統候選人。

瑪琳．雷朋自1986年加入國民聯盟（前身為國民陣線）後，於2011年從父親尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）手中接過黨魁之位。她曾3度競選法國總統，2027年的選舉也被認為是她最接近總統大位的一次。然而，此次判決使其政治生涯面臨重大變數，未來發展仍取決於上訴結果。

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