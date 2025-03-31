法國人喊「抵制美貨」！　窮學生曝真相：那是有錢人的事！

▲法國民眾在巴黎特斯拉門市展開抵制活動。（示意圖／達志／美聯社）

文／周刊王

美國總統川普（Donald Trump）自上任以來對各國陸續祭出課徵關稅措施，藉此來兌現他讓「美國再次偉大」的願景，不過川普此舉也引發盟友們不滿，像是法國民間近期就發起「抵制美國」（Boycott USA）」活動，呼籲拒買美國貨，雖然抵制活動在網路上相當熱絡，但外沒實際走訪當地，卻發現美式速食店仍有不少人去消費，而受訪者表示，「抵制那是有錢人的事」

▲法國民眾在巴黎特斯拉門市展開抵制活動。（示意圖／達志／美聯社）

根據《衛報》（The Guardian）報導，當記者上街訪問3名正走進麥當勞消費的學生表示，能理解大家想抵制美國的活動，但那屬於「有錢人」的事，「我們學生在飲食上並無太多選擇權」。另外還有一名40歲的父親受訪時表示，自己就是背著Nike包包，還新買一雙運動鞋，「Nike的品質很不錯，我一直以來都穿Nike的鞋子，這價錢是我能負擔的」。

▲法國民眾在巴黎特斯拉門市展開抵制活動。（示意圖／達志／美聯社）

報導稱，法國社群網路上近日發起抵制運動（Le boycott），標籤「#抵制美國（#BoycottUSA）」，這個活動也迅速獲數萬人響應，活動呼籲大眾購買法國與歐盟製造的商品，活動點名要抵制的品牌包括了麥當勞、肯德基、可口可樂、特斯拉、星巴克和社群平台X，除此之外，還有餐與者認為該追加更多品牌，像是蘋果、微軟、Airbnb、Tripadvisor，運動品牌Nike和Converse等。

另據法國《解放報》（Libération）上週公布的民調還顯示，有超過6成受訪者支持拒買美國貨，超過3成民眾表示已經力行抵制，不過經外媒記者實際走訪巴黎街頭，卻發現這些美國品牌店家生意依舊繁忙，真實情況似乎和以往沒有不同。

對此，報導引述民調專家克勞斯（François Kraus）說法，認為髮國民眾理論上的立場其實上實際購買行為存在差異。克勞斯指出，由於法國屬於左翼、超過60歲和月薪超過2400歐元，約新台幣8.6萬元的群體有能力支持「抵制美貨」，原因是他們通常受過良好教育，了解川普的關稅措施會對歐洲造成的影響，但是對於年輕群體則是相對無感，原因就是生活水準和消費能力的問題。

▲法國民眾展開抵制美國活動，但實際上似乎有落差。（圖／翻攝自X）

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