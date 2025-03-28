台人「傳1個字」超敷衍　日本人震驚：難怪我訊息越來越少

▲日本人對於台灣打「哈」的用法，感到十分震驚。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人訊息最後會打哈、XD或是笑死，來表達當下情緒。不過一名日本網紅「太榮」困惑直呼，原來日本的「笑」與台灣的「哈」竟然用法不一樣，如果只打一個哈，會讓人覺得敷衍，得需打「哈哈哈哈哈」才代表真的很好笑。對此，太榮震驚直呼，「難怪我的LINE訊息越來越少...是不是大家都誤會我了？」

一名日本網紅「太榮」拍短片表示，他身為日本人最近對一個字感到疑惑，原以為台灣打字「哈」與日本的「笑」用法一樣。

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以他的經驗來說，因為不習慣用表情符號，又怕語氣太冷淡，因此怕尷尬的話，最後都會補個「笑」；或是心情不好時，他會回覆友人「是喔哈、是這樣喔哈」。

直到最近從台灣友人口中得知，「你知道哈」這樣是有敷衍的含意，對方還熱心傳來「哈」字的正確使用規則，要打很多個「哈哈哈哈哈」才是真的好笑的意思。

對此，太榮感到十分震驚，所以日文的「笑」，在台灣不能只打一個「哈」，反而要打「哈哈哈哈哈」才可以，同時他也瞬間秒懂「難怪我的LINE訊息越來越少...是不是大家都誤會我了？還是根本是我的個性問題...哈？」

底下網友也紛紛笑回，「超好笑」、「就像日文的w一樣，一個w皮笑肉不笑，很多www就有爆笑的意思」、「那就回：蛤」、「建議前面加個『幹』哈哈哈，這樣就可以囉，會讓人感受到你的笑意」、「一個哈真的感覺很敷衍！哈」、「用『笑死』絕對沒問題」。