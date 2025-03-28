陳雪生罵秦慧珠「神經病」　徐巧芯緩頰：別這樣啦！我跟她很好

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

全台罷免情勢持續升溫，國民黨台北市議員秦慧珠日前脫口罵藍委徐巧芯越走越極端、慢慢就走火入魔了；徐巧芯27日回應，如果現在不出來捍衛自己、捍衛國家，難道大家都一起躺平嗎？國民黨團今（28日）召開黨團大會，開會結束後，藍委陳雪生看到徐巧芯直言，「秦慧珠神經病，叫他去看病」，徐聽聞笑回，「沒有啦，不要這樣講啦，我跟她很好啦」。

秦慧珠26日於節目《前進新台灣》廣告時間表示，把徐巧芯罷掉，就是前立委費鴻泰出來選，相對沒這麼討人厭。她更直言，徐巧芯進到立法院又是一個狀況，做得更多的是比中指、穿睡衣這些，年輕人一直走極端，慢慢就走火入魔了。

徐巧芯直言，所以這不是走火入魔，而是願不願意挺身而出的問題，當大家看到民進黨現在已經在做不管是思想審查、還是司法上的傷害時，如果現在還要躲在後面，批評站在前面的人變成走火入魔的話，那想請問「我們要讓民進黨這樣的魔鬼、惡魔統治國家嗎」？

今日黨團大會結束時，陳雪生看到徐巧芯氣憤說「 秦慧珠神經病，叫他去看病」，徐巧芯聽見馬上跟陳雪生說，「沒有啦，不要這樣講啦，我跟他很好啦」；一旁的媒體追問對於秦慧珠言論，徐巧芯則說，「我跟她其實關係蠻好的」，語畢後則搭電梯離開。

