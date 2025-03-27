黃子佼6次出庭都穿「藍色襯衫」　犯罪防治學者曝可能原因

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼被檢警查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，還持有2259部未成年人性影像，高等法院昨日（26日）下午開庭審理，黃子佼再度穿著同一件藍色襯衫現身，引發網友議論。對此，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎推測，或許黃子佼覺得這件衣服是他的幸運衣，他希望穿上之後每次出庭都會有好結果。

▲黃子佼26日又穿著同一件襯衫出庭。（圖／記者吳銘峯攝，下同。）

黃子佼在2023年間捲入MeToo事件，被指控強吻未成年少女、強拍裸照，甚至挨告性侵，沒想到檢警在偵辦過程中，意外發現他持有2259部未成年人性影像，而且還是偷拍論壇「創意私房」的高級會員。持有性影像的部分，黃子佼2024年底被法院判刑8個月，但檢方認為量刑太輕決定提起上訴。

高等法院26日下午2時30分開庭審理此案，黃子佼再度穿著同一件藍色襯衫現身，面對媒體提問，他一概不回應；大約經過50分鐘的審理過程之後，他在步出法院時，對著媒體鏡頭深深一鞠躬5秒鐘，隨後便離開現場。

▲黃子佼離開法院前，對著媒體鏡頭鞠躬。

據了解，黃子佼這次開庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，但對於受害者要求道歉、拿出2000萬元成立遏止未成年性影像傳播的相關基金會，他卻沒有答應。

此外，由於黃子佼6次開庭都穿著同一件藍色襯衫，和5億高中生案中的夏男一樣，每次出庭的穿著都相同，意外引起網友討論。根據《中時新聞網》報導，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎推測，或許黃子佼覺得這件衣服是他的幸運衣，他希望穿上之後每次出庭都會有好結果。

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