黃子佼藏2259部少女性影像　高院今開庭「1情況難逃牢獄」

記者黃翊婷／綜合報導

知名主持人黃子佼因被查出是「創意私房」高級會員，並持有2259部未成年人性影像，遭法院判刑8個月，但檢方認為量刑過輕並提出上訴，二審高院將在今日（26日）開庭審理。若二審刑度仍維持在6個月以上且不得易科罰金，黃子佼就得入監服刑。

▲黃子佼每次出庭都穿同一套衣服。（資料照／記者黃哲民攝）

黃子佼自2023年MeToo事件爆發之後淡出演藝圈，接著又被查出他是「創意私房」高級會員，並且持有2259部未成年人性影像，受害者最小年僅10歲，引發社會大眾議論。

關於持有性影像的部分，黃子佼去年底被法院判刑8個月，檢方認為量刑太輕決定提出上訴，結果他在今年初被拍到一家三口出遊的畫面，還傳出可能復出的消息，再次引發眾怒，甚至波及幫忙出聲緩頰的徐乃麟、曾國城。

全案上訴至二審，高等法院將在今日（26日）下午2時30分開庭審理。若黃子佼的刑度減輕至6個月以下、得易科罰金，就有可能免囚，但如果判決仍維持在6個月以上且不得易科罰金，他就得入監服刑。

此外，由於黃子佼先前每次出庭都穿著同一套衣服，藏青色上衣、格子褲、黑皮鞋，搭配白色帽子與口罩，這次是否會再穿同一套衣服，也成為網友們討論的焦點之一。

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(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。