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離境前1天發聲！陸配亞亞「我沒錯」拒買機票：不會主動離台

▲▼陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube） 

▲陸配「亞亞在台灣」因鼓吹武統被遣返。（圖／翻攝亞亞在台灣YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中配網紅「亞亞在台灣」劉振亞日前因在台發表武統言論，被處分25日前離境。劉振亞24日接受媒體訪問時表示，她決不認錯，也不會主動離開，甚至沒有購買機票。對此，移民署表示，若劉振亞25日深夜沒有自行離境，將強制執行。

劉振亞聲明如下：

《亞亞給台灣同胞的一封信》

大家好，我是劉振亞，一個在台灣生活的陸配，也是一個普通的媽媽。作為一個兩岸家庭的一員，我當然知道兩岸關係的複雜性和敏感性。今天，我想通過我的親身經歷和觀察，談談為什麼我主張和平統一，並澄清一些誤解。或許能讓大家更真實地了解兩岸的關係

從3月11日晚上開始，我被各大媒體，網紅、名嘴集體造謠假結婚、洗人口，指責「鼓吹武統」。這裡我想說我從來沒有主張過武統，我只是在分析武統的危險性，提醒大家避免走到那一步。我講的每一句話，都是在示警武統的可怕後果。

我為什麼要講武統？因為兩岸關係的緊張讓我感到擔憂。作為一個在台灣生活的陸配，我的家在這裡，我的孩子在這裡，我怎麽可能希望戰爭發生？炸彈飛過來不會分你是台灣人還是大陸人，戰爭一旦爆發，傷害的是所有人。我講武統，是為了讓大家意識到，如果兩岸關係繼續惡化，武統可能成為不得不面對的現實。這不是我的主張，而是我對現實的無奈分析。

我為什麼主張和平統一？因為兩岸都是我的家。我在大陸出生，在台灣生活，對於我們陸配而言，我們的家人遍布兩岸。我親眼見證了兩岸的變化，尤其是大陸的快速發展。很多人可能不了解，甚至不願意了解大陸的進步。但作為一個經常往返兩岸的人，我看到的是一座座高樓拔地而起，高鐵網絡四通八達，城市面貌日新月異。這些實實在在的進步讓我感到自豪，也讓我更加堅信，兩岸的統一是歷史的必然。

我主張和平統一，並不是因為我是大陸人，而是基於對兩岸未來的思考。因為我看到了兩岸的共同利益。統一不僅有利於大陸，也有利於台灣。兩岸統一不僅有利於經濟發展，還能避免戰爭的風險。大陸的進步和潛力是顯而易見的，統一後的兩岸將能夠共享更多的資源和機會。

作為一個媽媽，我最關心的是我的孩子。我希望他能夠在一個和平、穩定的環境中成長，而不是被兩岸的對立和仇恨所蒙蔽。我不希望他將來面對的是一個分裂的國家，而應該是一個強大、團結的中國。

我講政治，也不是因為我想惹麻煩，而是因為政治關乎我們每個人的生活。兩岸關係的走向，直接影響著我和我的家人。我希望我的孩子能夠了解真實的兩岸關係，而不是被片面的信息所誤導。

大家都知道，移民署對我的居留權進行了嚴厲的處罰，甚至以「最急件、最重大、最高標準」處理。我感到無奈，也感到冤枉。我沒有鼓吹武統，更沒有違反法律。我的每一句話都是在分析現實，提醒大家避免戰爭。然而，我的言論被曲解，甚至被用來作為處罰我的理由。

移民署的工作人員私下告訴我，不要再發相關視頻，但他們卻在公權力的保護下，一封接一封地發來公文，甚至在周末還親自上門送達。我本是一個普通的媽媽，卻因為堅持自己的觀點而遭受不公正的對待。

面對媒體的追問，我選擇只談我的訴求—留在台灣陪伴孩子。這並不是因為我懦弱，也不是因為我立場不堅定。相反，這是我作為一個母親的本能，也是我作為一個普通人的無奈。我知道，在這個媒體生態極其糟糕的環境下，我隨便說兩句話都可能被惡意剪輯和曲解。因此，我選擇沉默，只談我的訴求，但這並不意味著我在求饒。

我的沉默，只是為了保全我留在台灣的機會，是為了讓自己有繼續發聲的可能。

有人說我「賴著不走」，有人說我哭著求饒。可笑，我堅持留在這裡，不是為了「賴著不走」，而是為了維護我的權利，保護我的家庭。我沒有假結婚，沒有洗人口，更沒有違法。我憑什麽要承受這些不公正的待遇？如果我自己離開，就等於默認了那些不實的指控。我不能讓我的孩子在失去母親的同時，還要承受這些不公正的傷害。我要留在這裡，為自己辯護，為我的家庭爭取應有的權利。

我是一個普通的媽媽，但我不會放棄我的立場。我主張和平統一，因為我相信這是兩岸最好的出路。戰爭只會帶來痛苦和毀滅，而和平統一才能讓兩岸共同繁榮。兩岸的統一，不是誰吞並誰，而是共同創造一個更強大的中國。這是我們這一代人的責任，也是我們留給下一代的寶貴財富。我願意為此付出努力，也希望大家能夠理解我的堅持。謝謝大家。

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