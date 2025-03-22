台南「63年明星私校」確定熄燈！　剩餘財產清算

▲台南市鳳和高中將熄燈。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台南市鳳和高中自1962年創校，曾是當地高升學率的明星私校，但不敵少子化等因素衝擊，教育部退場審議會決議，該校停辦期限屆滿未能復辦，遭學校法人解散並清算剩餘財產。對此，就有校友忍不住感到可惜、不捨。

據了解，位於台南市柳營區的鳳和高中，20多年前曾是以高升學率掛帥的私立名校，學生人數最多達3000多人，但因少子化、升學制度變化等影響，入學人數逐漸減少，在108學年度停止招生，並於2021年6月送走最後一批畢業生33人後全面停辦。

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鳳和高中停辦後，董事會曾提出轉型國際學校或長照機構等想法，希望能「起死回生」，但後來都沒有下文。

根據《中央社》報導，中央社記者致電鳳和高中董事會行政人員，對方曾表示「要先聯絡董事會再對外回應」，但截至18日晚間6時為止未獲回應。

一名住台南市玉井區的溫姓校友受訪道，他在20多年前畢業，雖然對母校熄燈感到可惜，但感覺也是受少子化影響的結果。另一名住在新營的校友則說，鳳和高中在30、40年前以嚴厲校風出名，「打出」亮眼升學率，國、高中部每個年級都有10多班，全校好幾千人，如今母校不見也讓人感到十分不捨。

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