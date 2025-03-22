　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南「63年明星私校」確定熄燈！　剩餘財產清算

台南市鳳和高中將熄燈。（圖／擷取自Google Maps）

▲台南市鳳和高中將熄燈。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台南市鳳和高中自1962年創校，曾是當地高升學率的明星私校，但不敵少子化等因素衝擊，教育部退場審議會決議，該校停辦期限屆滿未能復辦，遭學校法人解散並清算剩餘財產。對此，就有校友忍不住感到可惜、不捨。

據了解，位於台南市柳營區的鳳和高中，20多年前曾是以高升學率掛帥的私立名校，學生人數最多達3000多人，但因少子化、升學制度變化等影響，入學人數逐漸減少，在108學年度停止招生，並於2021年6月送走最後一批畢業生33人後全面停辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鳳和高中停辦後，董事會曾提出轉型國際學校或長照機構等想法，希望能「起死回生」，但後來都沒有下文。

根據《中央社》報導，中央社記者致電鳳和高中董事會行政人員，對方曾表示「要先聯絡董事會再對外回應」，但截至18日晚間6時為止未獲回應。

一名住台南市玉井區的溫姓校友受訪道，他在20多年前畢業，雖然對母校熄燈感到可惜，但感覺也是受少子化影響的結果。另一名住在新營的校友則說，鳳和高中在30、40年前以嚴厲校風出名，「打出」亮眼升學率，國、高中部每個年級都有10多班，全校好幾千人，如今母校不見也讓人感到十分不捨。

延伸閱讀
69歲才戀愛！老翁交往「小17歲初戀」家產遭挖空　女友駁騙錢：他死了我會掏錢埋
被愛犬舔舐傷口…男子因敗血症「6度心臟驟停」身亡　專家：機率僅百萬分之一
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
別再貼「我對Facebook的聲明」了！　6年前真相曝光
偷4女兵內衣褲藏口袋！　海軍二等兵下場曝光
「綠茶＋紅茶」止咳神飲爆紅！飲料店真的出了：神秘伯配方
Tiny約「純陪睡」男竟脫衣硬來　下場尷尬了
台中清水「大樓塌陷」空拍畫面曝光！　5、6樓崩落呈V字型

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵便當要漲了「4月起貴10元」　會員95折優惠也取消

別再貼「我對Facebook的聲明」了！　6年前就被查核錯誤

台南「63年明星私校」確定熄燈！　剩餘財產清算

塑膠微粒入侵食物鏈　專家教4大破解法

今起連6日「晴熱如夏」35度以上　下週冷氣團濕冷返冬

人妻「意淫」文青風公公：填滿每個夜晚　我們差不到20歲

今晨5.5℃「15縣市低溫」　連6天暖如夏、下週冷氣團北台驟冷

碗盤、馬克杯破了怎麼丟？　環保局曝正解：丟錯最高罰6000

「綠茶＋紅茶」止咳神飲爆紅！飲料店真的出了：神秘伯配方

14個「內耗習慣」讓生活一團糟！她從人生全毀→百萬暢銷作家

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

高鐵便當要漲了「4月起貴10元」　會員95折優惠也取消

別再貼「我對Facebook的聲明」了！　6年前就被查核錯誤

台南「63年明星私校」確定熄燈！　剩餘財產清算

塑膠微粒入侵食物鏈　專家教4大破解法

今起連6日「晴熱如夏」35度以上　下週冷氣團濕冷返冬

人妻「意淫」文青風公公：填滿每個夜晚　我們差不到20歲

今晨5.5℃「15縣市低溫」　連6天暖如夏、下週冷氣團北台驟冷

碗盤、馬克杯破了怎麼丟？　環保局曝正解：丟錯最高罰6000

「綠茶＋紅茶」止咳神飲爆紅！飲料店真的出了：神秘伯配方

14個「內耗習慣」讓生活一團糟！她從人生全毀→百萬暢銷作家

水手藤浪晉太郎飆速159公里　拚開季名單連5場無失分

新北3條近郊步道安排充電之旅　散步走走還能禮佛參拜洗滌心靈

小朋友玩飛高高「手一拉就脫臼」　醫曝原因：家長4動作風險高

高鐵便當要漲了「4月起貴10元」　會員95折優惠也取消

調查站副主任涉猥褻！「正面抓握」女調查官胸部　慘遭降調起訴

別再貼「我對Facebook的聲明」了！　6年前就被查核錯誤

【周焦點】進口小車60萬有找　國產新休旅、進口電動車百萬內　BMW新休旅

謝瓊煖照鏡嫌自己醜　「認不得」崩潰大哭

王柏傑久違現身！IG洩新身份「出道19年第一次」　香港放映爆掌聲

預售案落架後「外觀變色」　建商補救方案再惹眾怒

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

生活熱門新聞

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

高雄62年老牌醫院邱外科　驚傳4月熄燈

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

她幫家寧擬解釋聲明！全場讚爆：這我買單

人妻自曝「意淫」文青風公公　我們差不到20歲

綠茶＋紅茶止咳神飲爆紅！飲料店真的出了

無糖茶飲也中鏢！營養師曝3飲料恐害血壓升

Andy都有在看！自PO「找自己問題」版本影片

今晨5.5℃「15縣市低溫」　連6天暖如夏

14個「內耗習慣」讓人生一團糟

台南「63年明星私校」確定熄燈！　剩餘財產清算

Andy被告！這家拾汣茶屋「幫飲料取新名」

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

金髮Yuki自稱日本人　1手勢全場喊：破功了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

高雄62年老牌醫院邱外科　驚傳4月熄燈

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

金秀賢公司「本想給慰問金」！

陸配「亞亞」聲請停止執行被駁回！

她幫家寧擬解釋聲明！全場讚爆：這我買單

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面