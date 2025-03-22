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駁馬斯克聽取機密　川普：不向商人展示機密

▲ 川普與與馬斯克。(圖／路透)

▲川普與與馬斯克。(圖／路透)

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普駁斥「紐約時報」報導，否認其親密盟友馬斯克將到國防部聽取有關美中潛在戰爭的機密簡報。川普強調，不會向一位「商人」展示這些機密，並表示美國「完全有能力應對」任何潛在衝突。

「紐約時報」報導指出，馬斯克將聽取國防部簡報，了解美軍如何因應可能與中國爆發的戰爭計畫。川普隨即在自家社群媒體「真實社群」發文否認這項報導，稱這次國防部會議「甚至不會提及或討論中國」。

川普在白宮橢圓形辦公室宣布美國將生產第六代戰機F-47計畫時，再次駁斥這項報導。他強調，不會讓任何人看到美國與中國發生潛在戰爭的可能性，更不會向一位「商人」展示這些機密。

川普形容馬斯克是「偉大的愛國者」，幫助美國政府削減成本，並發現大量浪費、欺詐和濫用行為。然而，馬斯克在中國有商業利益，這可能使他受到影響。川普強調，「我們不想與中國發生潛在戰爭」，但若真的發生，美國「完全有能力應對」。

國防部長赫格塞斯表示，馬斯克是一位創新者，歡迎他到國防部討論有關政府效率、效能及新創等議題。

川普重返白宮後，隨即簽署行政命令，成立由馬斯克主導的諮詢機構政府效率部，目的是大幅削減聯邦政府開支。據路透社報導，馬斯克身為特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）的負責人，在中國與美國國防部都有商業利益。

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