變態男頻虐貓犬被列黑名單！躲南投又養34貓　家畜所緊急救出

▲南投縣家畜疾病防治所人員前往陳姓男子租屋處進行聯合稽查，救出34隻貓。（圖／南投縣家畜疾病防治所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子長期在中部地區藉由動物救援之名，募款收容流浪犬貓，卻又疏於飼養照顧導致貓犬死亡，被法院依《動保法》判刑後，被列為不得飼養犬隻黑名單，但南投縣家畜疾病防治近日接獲通報，得知陳男又轉戰南投，立即前往其租屋處稽查，並緊急救出34隻貓，同時呼籲民眾不要受騙上當。

彰化地方法院判決指出，陳男以救援流浪貓、犬為業，曾在104年期間向友人借用社頭鄉一處套房，飼養其救援之流浪犬，卻未善盡照顧義務，不時離開2、3天不聞不問，只隨意留下飲水和食物，導致2隻分別巴吉度、哈士奇的犬隻先後死亡，哈士奇更是嚴重脫水、瘦到10.5公斤（正常為20公斤），其他5隻流浪犬因友人及時發現通報、送往他處安置；陳男也被依《動物保護法》故意使動物受傷致死罪，判處拘役10日天、併科罰金1萬元。

不料，陳男後來又前往雲林縣林內鄉開設私人狗場，於去年初又遭踢爆涉嫌不當飼養及虐待，該縣動植物防疫所因此將場內134隻貓狗全數沒入；沒想到，南投縣家畜疾病防治所日前又接獲民眾通報，陳男在其租屋處飼養多隻貓隻，現場髒臭影響動物健康及環境衛生，防治所人員會同屋主、里長及當地員警前往租屋處進行聯合稽查，發現陳男並非每天前往租屋處餵食、提供飲水及打掃飼養環境，缺乏基本照護，其環境惡劣通風不良，未妥善照顧之消極不作為已構成虐待行為。

縣府家畜所指出，目前所有貓隻暫由該所代為安置，將行沒入後、結紮並開放領養，而陳男目前聯繫不上、戶籍則遷至埔里鎮，將依法開罰，同時提醒民眾陳男為虐待動物累犯，早已被禁止飼養犬貓，切勿輕信其救援宣傳，而將流浪動物交給他或匯款捐款；若民眾有將貓寄養、中途在陳男或「Andy」等名下，請聯繫南投縣公立動物收容所049-2225440領回，相關問題亦可洽詢南投縣家畜疾病防治所049-2222542轉接保護課。