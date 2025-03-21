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協助藥癮者重建生命價值　南投衛生局邀請諮商心理師和療癒犬開課

▲南投縣衛生局毒品危害防治中心提供藥癮多元處遇，邀請療癒犬來陪伴個案。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局毒品危害防治中心提供藥癮多元處遇，邀請療癒犬來陪伴個案。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

動物輔助治療（Animal-Assisted Therapy,AAT）在學術上已被證實具有顯著的療效，而為加強社會大眾對毒品危害的認識及提升防毒意識，南投縣衛生局毒品危害防治中心日前特別舉辦以「與療癒犬相遇」主題活動，開展藥癮多元處癒的可能性。

縣府衛生局指出，近年來的研究指出，動物的陪伴可有效減少人們的焦慮、憂鬱以及孤獨感，並促進心理健康；本次活動即邀請「相癒心理諮商所」創辦人暨諮商心理師吳思穎，與受過專業訓練的療癒犬「Candle」，著重於藥癮者的多元處遇，透過生命教育、壓力因應與情緒覺察等面向的專業課程帶領，讓活動參與者在與療癒犬的互動中，體會無條件的關愛與支持，幫助參與者重建生命的價值、增進心理韌性，以遠離毒品的誘惑與危害。

▲南投縣衛生局毒品危害防治中心提供藥癮多元處遇，邀請療癒犬來陪伴個案。（圖／南投縣政府提供）

個案阿坤(化名)於課程中也分享道：「原來跟療癒犬互動是有趣好玩的事，跟一般狗狗不太一樣」、「療癒犬好像可以感覺到我的情緒，牠會貼在旁邊讓我摸摸牠」及「學習怎麼用正向的方法跟別人相處」，認為自己緊繃的情緒可得到緩解，也得到心靈的溫暖，更有信心面對後續的戒癮治療。

▲南投縣衛生局毒品危害防治中心提供藥癮多元處遇，邀請療癒犬來陪伴個案。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松局長提醒，民眾如有藥癮戒治需求，可上網： https://ntshb.tw/hc05Ly7vA 查詢，或撥打24小時免費毒防諮詢專線0800-770-885（請請您，幫幫我）。

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