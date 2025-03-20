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揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

▲▼偷嚐禁果,姊弟戀,性行為。（圖／視覺中國）

▲科學家發現男性在發生性行為時，腦中化學物質的釋放「高潮迭起」。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本與中國科學家在科學期刊《神經元》（Neuron）發布研究，透過研究雄性老鼠在性行為過程中的大腦活動，揭示男性在發生親密行為時腦中產生的變化。原來，雄性在愛愛期間，腦部會分泌多巴胺與乙醯膽鹼2種化學物質，2者在相互作用下，將控制從性行為開始到射精的過程，或有助於未來早洩等性功能障礙的治療。

綜合外媒報導，此前，學界對雄性性行為的研究多集中於勃起、射精等部分，對於大腦在性行為過程中如何調控行為仍缺乏清晰理解。為了深入探討相關領域，北京國家生物科學研究所的科學家利用螢光傳感器技術，觀察雄性老鼠腦中負責獎勵與快感的區域如何釋放多巴胺與乙醯膽鹼，並記錄這些化學物質在性行為過程中的變化。

▲▼科學家透過研究雄性老鼠在性行為過程中的大腦活動，揭示男性在發生親密行為時腦中產生的變化。（圖／翻攝自神經元）

▲科學家透過研究雄性老鼠在性行為過程中的大腦活動，揭示男性在發生親密行為時腦中產生的變化。（圖／翻攝自神經元）

研究發現，性行為開始時，大腦先是有節奏地釋放乙醯膽鹼，並在約6秒後開始釋放多巴胺。在雄性插入陰莖後，這2種化學物質的釋放頻率與老鼠的「推進」動作同步波動，形成「高潮迭起」的狀態。值得注意的是，最後當雄鼠達到射精的最高潮階段時，多巴胺的釋放會先在高潮前降低，隨後迅速上升，標誌著射精的發生。

進一步實驗顯示，多巴胺濃度與性行為的進展密切相關。研究人員發現，當多巴胺受體D1R細胞被活化時，雄鼠的性行為將重新進入推進階段；相反，若D2R受體細胞被激活，則性行為會完全停止。這顯示了多巴胺訊號的準確調控對於確保性行為的正常順序至關重要。

研究團隊指出，儘管老鼠與人類的性行為模式存在差異，但大腦相關區域及化學物質系統可能具有相似性，因此該研究有望為改善性功能障礙的治療提供新方向。目前，早洩問題已在全球範圍內影響20%至30%男性。研究指出，對多巴胺機制的深入理解或可為相關藥物與療法的發展奠定基礎。

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