丈夫示範「三角形洗澡法」人妻大驚　影片觀看飆破300萬次

▲男子的「三角形洗澡法」引發網友討論。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名人妻叫老公示範洗澡方式，沒想到一看這才恍然大悟，也感到相當震驚，因為老公清潔身體「三角形洗澡法」就是只把腹部及下半身搓一搓。這段影片曝光後引發網友討論，觀看次數突破300萬次，留言數已經衝破1.3萬則。

紐約郵報報導，女子當時請老公示範在浴室洗澡的步驟，男子隨後開始假裝洗澡，起初擦洗鬍子，接著就開始「三角形洗澡法」便完成清潔。這一看不得了，女子還驚恐地問，「你是說你連腋下都不洗？」

▲老公用「三角形洗澡法」清潔身體，妻子一看大驚 。（圖／翻攝自TikTok）

當然男子並不認為自己的洗澡習慣有什麼問題，不過在女子透過TikTok帳號@britforreal發布影片之後，立刻引起大批網友討論，至今留言數已經衝破1.3萬則，「每一吋肌膚都需要清洗，每一吋」、「整條腿都沒洗」、「有些女性想知道為何會不斷有陰道酵母菌感染，因為與她們有親密行為的男性不乾淨」、「我確信我需要和我丈夫與兒子坐下來聊聊，確保徹底清潔」。