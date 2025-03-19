全國首創大客車駕駛「受訓即就業」見成效　桃園司機荒獲改善

▲交通局於市政會議提出「公車服務品質策進作為暨成果報告」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓19日於市政會議，聽取交通局「公車服務品質策進作為暨成果報告」專題報告後表示，大客車駕駛「受訓即就業」已初見成效，實施近一年來已逐步改善桃園市駕駛人力缺乏問題，期勉交通局持續攜手相關單位優化駕駛人員就業環境並強化留才制度，確保人才穩定留任並進一步提升公車服務品質。

副市長王明鉅建議，交通局可攜手青年局、勞動局及教育局跨局處合作，針對「開放畢業僑外生任客運駕駛」研擬相關方案，如補助僑外生於就學時期取得小客車駕照，並循序漸進了解職業駕駛的工作環境及模式，透過長期且系統性的培養，有效充實大客車駕駛人力。

秘書長溫代欣提醒，公車服務品質評鑑應納入大客車駕駛服務態度、車體維護管理及各站停等情形等項目，透過更嚴密的評鑑標準，引導業者積極改善服務品質；同時透過就業環境及福利條件優化，提升駕駛留任意願。

▲交通局長張新福專題報告。（圖／市府提供）

交通局長張新福指出，市府於113年3月推出大客車駕駛「受訓即就業」計畫，透過相關補助積極招攬人才，推動至今效果顯著，已逐步緩和本市部分大客車駕駛人力問題。此外，市府向中央提出「開放僑外人士駕駛公車」及「開放雙層大客車行駛高速公路」等2項提案，皆已獲正向回應，中央已開始研擬相關規範及配套措施，市府也已著手針對開放僑外生駕駛公車一案擬定相關計畫，盼未來能與桃園轄內各大專院校攜手推動大客車駕駛培訓建教合作方案。

交通局表示，市府積極推動多項公車服務品質改善措施，除了推出全國首創大客車駕駛「受訓即就業」計畫，也致力提升發車及站間準點率。桃園市從去（113）年實施「受訓即就業」計畫至今，共增補106名駕駛員、增幅約15%；在準點率方面，則透過汰換老舊車機、增設到站虛擬站點、優化公車班表等方式，提升發車準點率至95%。未來交通局亦會持續透過建置新系統導入AI演算法，並加入天候、路況等參數，更精準地預測公車動態資訊，提供市民更好的公共運輸服務。