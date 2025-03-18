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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德抵禦中共入侵建軍策略看這裡　國防四年期總檢討報告曝

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄明天（19）將赴立法院外交及國防委員會業務報告，將提出「四年期國防總檢討」。根據已送抵立法院的報告內容，本次報告共分成六大章節，分別為：國際變局中的台海安全、國防安全之戰略指導、打造克敵制勝的軍隊、推動國防改革優先要務、全民防衛動員支援持續作戰，以及鏈結區域強化集體嚇阻。

依《國防法》第31條規定，在每任總統就職後10 個月內，國防部應向立法院提出《四年期國防總檢討 》。對此，國防部則遵照總統賴清德的國防理念與政策指導，擘劃重要國防施政方向及具體政策，自去年起，即由各聯參組成專案小組展開編纂作業，並邀請相關單位、諮詢委員廣納建言。

本次報告共分成六大章節，分別為：國際變局中的台海安全、國防安全之戰略指導、打造克敵制勝的軍隊、推動國防改革優先要務、全民防衛動員支援持續作戰，以及鏈結區域強化集體嚇阻。

首先，第一章「國際變局中的台海安全」部分，區分為「大國競爭與區域衝突」、「臺海安全局勢」、「中共灰色地帶行動威脅」及「臺海作戰型態變化」4節。

第二章「國防安全之戰略指導」提到， 據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略，善用我地理防禦優勢及各式武器裝備，發展「多域拒止、韌性防衛」軍事作戰整備方向。依「機動、敏捷、致命、成本效益、隱匿」等原則， 組建陸、海、空、網路等多重領域戰力，形成嚇阻侵略的防衛力量。

報告指出，戰時運用快速平戰轉換 、戰力保存、重層防禦及軍民整合等手段，延遲敵人行動及逐次削弱敵軍，迫敵任務失敗。

第三章「打造克敵致勝的軍隊」部分，區分「建構不對稱與韌性戰力」、「落實實戰化訓練」、「提升後備部隊戰力」、「精進後 勤支援效能」、「精神戰力與士氣」及「應對 中共侵擾」等節。

報告提到，將建構擬真戰場環境、執行聯合演訓，將新式武器納入訓練驗測，以強化實戰化訓練。持續精進教召訓練、充實動員體系資源及更新後備部隊裝備，建立後備與常備部隊協同作戰能力。

另外，藉物資分散預囤、整合三軍維修能量及後勤資訊系統等作為，提升後勤支援效能，並透過教育訓練培養愛國情操，增強國軍心理韌性、建立保家衛國的榮譽感及堅定使命，運用科技及多元媒體，反制敵認知戰，強調國軍絕不屈服，任何散播投降的資訊皆為錯假訊息。

第四章「推動國防改革優先要務」，區分「預算穩定成長與妥適配置」、「引進創新技術應用」、「國防自主與多元化武獲」、 「專業人才培育與留用」及「現代化部隊管理 」等5節。

告報指出，為加速國防創新，聚焦人工智慧、無人系統等領域，引進業界發展成熟的技術，以縮短研發期程，快速轉化及導入軍 事應用，積極打造更具競爭力的國防力量。另續推動國防自主，提高武器自製能力，同時透過多元化的武器籌獲管道，在多變的國際局勢中保持靈活彈性與供應穩定。

在人員方面，報告中提到，將持續完善招募、考核、訓練及官兵留營等作為，為國軍培育領導、作戰及各領域之專業人才，另強化文官國防事務知能，培育專業久任人力。部隊管理秉持以人為本，推動行政事務簡政、改善官兵營舍住用品質及提高福利照顧等作為。

第五章「全民防衛動員支援持續作戰」部分，區分「精進動員機制與民防能量」、「跨部會協力合作」及「戰災防護與救助」3節。

報告中提到，將持續與各部會及地方政府執行全民防衛資源整 合與演練，推展民防教育與應變訓練，以利平 戰快速轉換，增進常後一體後備戰力。建置戰 傷救護訓練機制、增加戰備藥品與血品庫儲，儲備戰傷救護量能，應處戰災防救任務。同時，運用跨部會協力共同防護基礎設施安全，藉城 鎮韌性演習、更新動員人才庫等持續性工作，強化資源調度與應變機制。

最後第六章「鏈結區域強化集體嚇阻」，區分「深化臺美軍事交流合作」、「拓展友盟安全夥伴關係」及「接軌供應鏈安全體系」3 節。

報告中提到，會透過對美政策對話、軍售、科研、國防產業合作等方式，深化雙邊合作、加強作戰互通性， 並與其他友盟在情報、科研、資安防護、反制灰帶與認知戰威脅等範疇，拓展交流領域建構合作機制。

另外，也將協助我國防產業獲得國外原廠授權及技轉、與國際友盟合作打造非紅供應鏈，提升我國防工業基礎能力與產能之優化。

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