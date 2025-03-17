　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超狂女移工上網學矯正牙齒！同鄉預約擠爆　法官輕判理由曝

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署專勤隊查獲印尼籍移工兼差做牙齒矯正和醫美。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

1名印尼籍女移工咪女（化名，37歲）來台從事製造業技工，前年起她上網觀看影片進修醫美技能，擴展服務項目至眉睫紋繡及皮膚美白等醫美行為，並在網路張貼廣告，因費用卻比一般市價便宜，吸引許多同鄉移工「搶破頭」預約，高雄市專勤隊去年查獲她從事密醫行為，依違反醫師法將咪女移送、起訴，法院審理後，法官認為咪女雖然涉犯醫師法，但因都是便宜服務同鄉，因此輕判她徒刑6月，緩刑3年，並宣告不用驅逐出境。

高雄市專勤隊是在去年接獲線報，指咪女疑似兼職牙齒矯正及醫美等非法醫療行為，一般診所10幾萬元的牙齒矯正她只收幾千元，且名額有限，幾乎每個場次都預約爆滿。

高雄市專勤隊歷經數月調查蒐證，經報請高雄地檢署檢察官指揮，會同高雄市政府衛生局在高雄市三民區一處旅館執行搜索行動，除現場查獲咪女到案外，另查扣近300件琳瑯滿目的醫療相關證物，全案已依違反醫師法非法執行醫療業務罪等規定，移請高雄地檢署偵辦。

▲▼移民署 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署專勤隊查獲印尼籍移工兼差做牙齒矯正和醫美。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組發現，嫌疑人咪女在印尼家鄉原本從事護理工作，2016年來台後，動起兼職念頭，於是上網觀看影片進修醫美技能，擴展服務項目至眉睫紋繡及皮膚美白等醫美行為，總計高達20多項服務可供預約，費用卻比一般市價便宜，吸引許多同鄉移工「搶破頭」預約變美。

專案小組還發現，咪女疑似在進行牙齒診治時，不慎刮傷病人舌頭或安裝矯正器失敗遭到客訴，在廣告貼文中大方坦承自己「邊做邊學」，卻還是有不少勇敢的客人躍躍欲試。

法院審理時，咪女坦承犯行，法官認為移工來台工作雖有健保，但牙科有諸多診療及醫材並非健保給付，連國人前往牙科診所接受牙齒相關診療時都覺得貴，移工收入不高卻要支付高額自費項目，因此依非法執行醫療業務罪判徒刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑6年，並應向公庫支付5萬元，而且考量咪女的患者主要是移工，對公共衛生影響層面有限，因此諭知不用驅逐出境，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／同一隻！比特犬又「自開車窗」狂咬騎士
快訊／金賽綸家屬出面！控金秀賢說謊：威脅她不准再上傳照片
坎城影后罹罕癌病逝　享年43歲
「慢性發炎」恐害罹癌！醫示警8症狀：口臭小心了
鼻酸！台中3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩
快訊／陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方：擷取網路圖片指鹿為
獨／天母水果店員解救女子　身份是「台劇演員」還原過程
籃籃「全新職位」公布！　團長阿誠今年引退
餐廳開9天就熄燈！競爭激烈　在地人傻眼
輝達GTC大會來了！法人點12家台廠贊助商　00878沾光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中同母異父兄妹1死1生　扣案「一大箱證物」2瓶酒空了

獨／又是同一隻！北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

獨／雲云董座行兇前寫死亡筆記本+砍殺手段兇殘　警將建請聲押

「亞亞在台灣」武統言論　檢察官林達：就像邀請惡霸來殺父母

鼻酸！台中3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩

獨／還有內幕？雲云董座留紙條驚悚吞刀　檢警將一一釐清

面交手機變街頭追逐賽　夫妻檔、外送員狂追200公尺逮人

超狂女移工上網學矯正牙齒！同鄉預約擠爆　法官輕判理由曝

北市翁提款百萬稱「家中裝潢」　女看護使眼色...警銀聯手阻詐

快訊／雲云殺人董座曾志新現身了　搖搖晃晃被帶進警局

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

台中同母異父兄妹1死1生　扣案「一大箱證物」2瓶酒空了

獨／又是同一隻！北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

獨／雲云董座行兇前寫死亡筆記本+砍殺手段兇殘　警將建請聲押

「亞亞在台灣」武統言論　檢察官林達：就像邀請惡霸來殺父母

鼻酸！台中3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩

獨／還有內幕？雲云董座留紙條驚悚吞刀　檢警將一一釐清

面交手機變街頭追逐賽　夫妻檔、外送員狂追200公尺逮人

超狂女移工上網學矯正牙齒！同鄉預約擠爆　法官輕判理由曝

北市翁提款百萬稱「家中裝潢」　女看護使眼色...警銀聯手阻詐

快訊／雲云殺人董座曾志新現身了　搖搖晃晃被帶進警局

共軍新一代電磁槍曝光　號稱「無噪聲、無火光、無彈殼」

瞿友寧親回《難哄》加戲負評！「不可能1句話帶過」關鍵1理由選香港拍

快訊／金賽綸家屬出面！指控金秀賢說謊：威脅賽綸不准再上傳照片

台中同母異父兄妹1死1生　扣案「一大箱證物」2瓶酒空了

獨／又是同一隻！北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

薔薔遇美國男「對方出手闊綽」！　帶回家過夜結局失望：裝得很辛苦

家樂福多了「聊天櫃檯」！超萌標示網狂讚　業者說明暖心功能

麻古茶坊「蕃茄梅蜜」回來了！還加寒天波波、翡翠綠茶凍

大姑嫁妝「爽收2000萬透天」　公婆撂1句狠話！網吵翻：嫁不出去了

獨／雲云董座行兇前寫死亡筆記本+砍殺手段兇殘　警將建請聲押

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

社會熱門新聞

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

快訊／北聯結車與腳踏車碰撞　騎士捲輪底慘死

性侵姊妹花害她墮胎　母男友下場曝

彰化阿伯沿路噴漆！停車區全變「機車道」

小四女「誠品被當賊」送警局嚇哭　律師教3招自保

誠品烏龍竊案5警到場畫面曝！二寶媽鎮定安慰女兒

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

烏龍報警抓女童！台中誠品480致歉：保全過度反應

陸配亞亞稱申請團聚可留台！移民署駁斥

更多熱門

相關新聞

基隆地院2資深女法官遭「警告」　提復審反擊

基隆地院2資深女法官遭「警告」　提復審反擊

基隆地方法院陳雅玲院長認為民事庭前庭長黃梅淑與法官姚貴美怠於執行職務，影響當事人權益，因此啟動職務監督，對2人記警告處分。然而，該處分遭到法院自律委員會推翻。陳雅玲無視自律委員會的決議，動用更改權堅持維持警告處分。黃梅淑和姚貴美對此處分不服，已向公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）提起復審。

老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑

老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑

中部知名百貨太平店將收攤　新租客2年前就簽約卡位

中部知名百貨太平店將收攤　新租客2年前就簽約卡位

法官張軒豪下班酒駕被判刑　監院通過彈劾：嚴重損及司法形象

法官張軒豪下班酒駕被判刑　監院通過彈劾：嚴重損及司法形象

阿公阿嬤也出動！1潮鞋今開賣「排爆畫面」曝

阿公阿嬤也出動！1潮鞋今開賣「排爆畫面」曝

關鍵字：

女移工上網矯正牙齒排隊法官輕判

讀者迴響

熱門新聞

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

遊長灘島　23歲女子「全身赤裸」棄屍教堂

網傳金秀賢「沒穿褲照」無碼版　真實性待確認

出國買山寨要抓了！估6月起取消小額免罰

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

Andy舊片一幕　律師：家寧尷尬表情說明一切

直擊玄彬現身大安區！「2個月來台2次都去報到」

「柯文哲」被目擊吃牛肉湯！　網虧：少了一個動作

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面