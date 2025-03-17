超狂女移工上網學矯正牙齒！同鄉預約擠爆　法官輕判理由曝

▲移民署專勤隊查獲印尼籍移工兼差做牙齒矯正和醫美。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

1名印尼籍女移工咪女（化名，37歲）來台從事製造業技工，前年起她上網觀看影片進修醫美技能，擴展服務項目至眉睫紋繡及皮膚美白等醫美行為，並在網路張貼廣告，因費用卻比一般市價便宜，吸引許多同鄉移工「搶破頭」預約，高雄市專勤隊去年查獲她從事密醫行為，依違反醫師法將咪女移送、起訴，法院審理後，法官認為咪女雖然涉犯醫師法，但因都是便宜服務同鄉，因此輕判她徒刑6月，緩刑3年，並宣告不用驅逐出境。

高雄市專勤隊是在去年接獲線報，指咪女疑似兼職牙齒矯正及醫美等非法醫療行為，一般診所10幾萬元的牙齒矯正她只收幾千元，且名額有限，幾乎每個場次都預約爆滿。

高雄市專勤隊歷經數月調查蒐證，經報請高雄地檢署檢察官指揮，會同高雄市政府衛生局在高雄市三民區一處旅館執行搜索行動，除現場查獲咪女到案外，另查扣近300件琳瑯滿目的醫療相關證物，全案已依違反醫師法非法執行醫療業務罪等規定，移請高雄地檢署偵辦。

▲移民署專勤隊查獲印尼籍移工兼差做牙齒矯正和醫美。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組發現，嫌疑人咪女在印尼家鄉原本從事護理工作，2016年來台後，動起兼職念頭，於是上網觀看影片進修醫美技能，擴展服務項目至眉睫紋繡及皮膚美白等醫美行為，總計高達20多項服務可供預約，費用卻比一般市價便宜，吸引許多同鄉移工「搶破頭」預約變美。

專案小組還發現，咪女疑似在進行牙齒診治時，不慎刮傷病人舌頭或安裝矯正器失敗遭到客訴，在廣告貼文中大方坦承自己「邊做邊學」，卻還是有不少勇敢的客人躍躍欲試。

法院審理時，咪女坦承犯行，法官認為移工來台工作雖有健保，但牙科有諸多診療及醫材並非健保給付，連國人前往牙科診所接受牙齒相關診療時都覺得貴，移工收入不高卻要支付高額自費項目，因此依非法執行醫療業務罪判徒刑6月，得易科罰金，另宣告緩刑6年，並應向公庫支付5萬元，而且考量咪女的患者主要是移工，對公共衛生影響層面有限，因此諭知不用驅逐出境，全案可上訴。