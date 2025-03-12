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帥飛官賣台當共諜！　盜賣反制共機擾台密件4年

IDF掛載雄三空射型反艦飛彈（箭頭處）首次試飛成功。（翻攝IDF經國號粉專）

▲IDF掛載雄三空射型反艦飛彈（箭頭處）首次試飛成功。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國軍退役軍官屢傳遭對岸吸收刺探情報，離譜的是，刺探的內容竟包括國防部委託中科院執行改良艦載雄三飛彈，構改成IDF掛載的「雄鷙專案」。

本刊掌握，台中高分檢最近偵破一起飛官扮共諜吸收軍官提供重要情資，遭收押多日甫獲交保的退役飛官史濬程，成功吸收空軍戰術管制聯隊管制官許展誠，從4年前就陸續洩漏空軍因應共軍擾台策略的機密文件，辦案人員起獲2人通聯，發現我方反制共機擾台的具體作為及雄三飛彈部署已遭中國掌握，嚴重危及國安，軍方獲知後已緊急補破網，避免危機擴大。

2023年初，中共軍機成群結隊擾台。（翻攝微博）

▲2023年初，中共軍機成群結隊擾台。

隸屬於台南空軍基地的單座IDF經國號戰機，6日遭航迷直擊，掛載2枚灰色塗裝的雄風三型飛彈進行地面滑行測試。這是號稱航艦殺手的雄三飛彈，經中研院改良彈體後，首度以非艦載形式曝光，大大提升國軍抵禦中國解放軍制海與反艦作戰能力，更是戰機制海武裝超音速化的重要突破。

本刊掌握，這起重大的國安洩密事件，是由台中高分檢指揮憲兵偵辦，涉案的退役飛官史濬程遭法院收押多日，近日甫以10萬元交保，辦案人員還原他的手機鑑識，赫然發現高機敏的空軍反制共機擾台策略，以及雄三飛彈部署作為，全都被洩漏給對岸，經調查後將史及空軍戰術管制聯隊管制官許展誠起訴，許目前仍遭羈押，全案正由台中高分院審理中。

空軍戰術管制聯管制官許展誠涉洩漏雄三飛彈機密及反制共機擾台計畫，犯罪情節重大，至今仍在羈押中。（翻攝臉書）

▲空軍戰術管制聯管制官許展誠涉洩漏雄三飛彈機密及反制共機擾台計畫，犯罪情節重大，至今仍在羈押中。

偵破此案，不僅證實對岸極欲瞭解我方對解放軍機艦擾台的因應之道，也恰巧打臉「相聲瓦舍」團長馮翊綱指共機擾台是大內宣之說，更證明中國滲透台灣無孔不入，利用灰色地帶侵擾台灣防空識別區（ADIZ），並非單純的軍事訓練，而帶有威嚇與實戰演練目的。

檢調獲報後，於去年8月14日至史濬程住所展開搜索，查扣2支手機、2台筆電及1個隨身碟，經送台中地檢署數位鑑識截取內容、還原刪除資料，整起退役及現役軍官遭吸收扮共諜的國安事件才得以偵破。

檢調查扣2支手機、2台筆電及1個隨身碟，經數位鑑識截取內容、還原刪除資料，方知洩漏軍情之嚴重。示意畫面。（翻攝網路）

▲檢調查扣2支手機、2台筆電及1個隨身碟，經數位鑑識截取內容、還原刪除資料，方知洩漏軍情之嚴重。示意畫面。

史、許到案時，均坦承認罪，由於2人所犯為5年以上之重罪，台中高分檢依違反《國安法》、《貪污治罪條例》等罪嫌起訴史、許。全案在台中高分院審理中，正陸續傳訊相關人證到案說明。

近年飛官共諜案層出不窮，暴露出解放軍想方設法企圖滲透國軍的嚴重性，尤其是對空軍飛官、飛彈研發、台美軍事合作的滲透，恐嚴重影響台灣空防與國安，這已是台灣安全的嚴峻挑戰，我方實應好好研商對應之道。


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