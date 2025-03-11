軍事迷湧向安平港！　張駿業用畫筆捕捉敦睦艦隊雄姿

軍聞社／記者王茗生報導

海軍114年敦睦遠航訓練支隊停靠台南安平港的開放參觀活動進入第二天，現場人潮依舊，吸引許多師生、軍事迷、親子家庭熱情參與。其中，台南社區大學講師張駿業特別在現場以油畫寫生的方式，記錄敦睦支隊停靠於安平港的畫面，希望透過藝術，將這難得的一刻永遠留存。

張駿業表示，敦睦支隊停靠安平港的機會一年僅有一次，這樣的活動不僅展現海軍的堅實戰力，也成為他在台南生活的一部分。他過去經常透過油畫寫生方式，紀錄台南的生活風景，這次趁著空檔，特別前來創作，為海軍留下獨特的藝術紀錄。

作為一名畫家，張駿業習慣在三小時內完成一幅作品，以捕捉現場的光線變化與事物，在創作過程中，經常有民眾前來圍觀，透過繪畫不僅記錄風景，也讓人與畫產生連結，留下美好回憶。

本次活動，張駿業對文宣館的展示內容印象深刻，不僅呈現了台灣的軟硬實力，更加深他對海軍的認識。他表示，參訪過程中，官校學生的親切導覽，讓民眾近距離接觸國防科技與國防自主發展過程，更讓他覺得海軍官兵平時在海上訓練的辛勞與不易。

「我們畫畫只要曬幾個小時的太陽，但國軍卻要24小時待命，守護這片海域，真的很不容易！」張駿業表示，他希望透過這幅畫，向國軍表達支持，也讓更多人瞭解海軍的專業與奉獻。