X大當機！　馬斯克曝遭大規模網攻：IP位址顯示來自烏克蘭

▲馬斯克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

社群平台X於10日發生大規模當機，影響數以萬計美國用戶。根據斷線問題追蹤網站 Downdetector.com，X的連線問題持續斷斷續續發生，顯示影響範圍廣泛。X平台老闆馬斯克（Elon Musk）表示，這起當機事件是由大規模網路攻擊所導致，而他之後更指稱，攻擊IP來自烏克蘭。

《衛報》報導，馬斯克未提供具體證據佐證其說法，但在10日當天稍晚接受《福斯商業新聞》（Fox Business）訪問時，他再次強調X遭受網攻，並聲稱攻擊的IP位址顯示來自烏克蘭地區，「我們不確定確切發生了什麼，但有一場大規模的網路攻擊，試圖癱瘓X系統，而IP地址顯示攻擊來自烏克蘭地區。」

《路透社》報導，馬斯克在X上發文指出，「發生針對X的大規模網路攻擊（目前仍然如此）。我們每天都遭到攻擊，但這次是以大規模資源進行的。要麼是一個大型、協調一致的組織和／或有國家牽涉其中。」這番言論引發外界關注，是否有特定國家或組織參與這次攻擊行動。

根據 Downdetector.com 數據，截至美東時間10日下午1時14分，仍有1萬700名美國用戶無法登入X平台。當機通報數量在短暫下降後再度攀升，達2萬6579名用戶，而稍早高峰時一度飆升至4萬人。

目前X平台尚未提供進一步細節，工程團隊正在處理問題，並試圖恢復系統穩定性。