「機車後座疊疊樂」太嚇人！台南警找到3寶媽　家境困難通報協助

▲台南3寶媽「機車後座疊疊樂」被網友PO網引安全熱議，警方發現她家境困難，通報社會局及區公所進行了解協助。圖／翻攝自Threads／loveshe911）

記者林東良／台南報導

網友在網路社群PO出影片，畫面中是1名女子騎機車，後座有1個異常高的座椅，座椅上坐2兒童，還有1個小孩站坐機車踏板，因1車4人引發熱議；台南市警永康分局依車號找到3寶媽，對她交安宣導，惟發現阮姓婦人家境困難，依職權通報社會局、區公所提供協助。

台南市警永康分局副分局長謝貴琳指出，經檢視影片內容，該機車駕駛人行駛於道路將違反道路交通管理處罰條例第31條第5項：機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新台幣3百元以上6百元以下罰鍰，永康分局已派員向駕駛人宣導交通法規並限期改正；另有關駕駛人違反兒童及少年福利與權益保障法部分，永康分局業已依職權通報在案。

據了解，警方根據車號找到該名3寶媽、43歲阮姓婦人，發現阮女為越南籍配偶，擁有一對8歲雙胞胎女兒，最小的兒子5歲，在永康區租屋，但未與丈夫同住。阮女向警方表示，係因女兒眼睛不舒服，才前往藥局買藥，結果被網友發現PO網，她坦言家裡經濟狀況不佳，為載孩子才會請人幫忙製作這個機車「專屬座位」。

警方對阮女交通違規行為仍依法宣導交通法規並限期改正，對於涉及違反兒少法部分，以及阮女經濟困境等狀況，已依職權通報社會局及永康區公所，由相關單位了解協助。