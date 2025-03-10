影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人，才能在社會立足」

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，台北看守所准許柯文哲戒護奔喪，柯於7時10分從台北看守所出發，但碰到大塞車，直至8時53分才抵達，並參加上午9時家祭。而柯爸的回顧影片也曝光，提及柯爸曾告訴孩子「作一個有能力的人，才能在社會立足」。

根據柯家人規劃，10日儀式從上午8時30分開始，先進行靈前誦經，接著預計9時舉行家祭、9時40分公祭；但據了解，柯文哲只能參加家祭，柯於7時10分從台北看守所出發，原預估8時10分左右抵達新竹，但碰到路上塞車，直至8時53分才到，也代表柯文哲只能待30分鐘左右。

民眾黨也代替柯家人提供柯爸回顧影片，提及柯爸曾告訴孩子們「作一個有能力的人，才能在社會立足」、「想清楚了，就要自己負責」，所以他們一但決定，就會勇往直前。

回顧影片中提到，而柯爸在3次病危通知中，前兩次奇蹟似清醒，辛苦住院194天於2025年2月17日病逝於新竹台大醫院，「父親支撐身體，直到身為醫師的孩子學會了放下，並向父親保證，自己會獨立、堅強，父親的生命才快速斜線向下」。而影片最後也播放2019年柯爸彈奏「送別」片段悼念。

▲「柯爸」柯承發回顧影片。（圖／民眾黨提供）

【「柯爸」柯承發回顧影片全文】

我的父親柯承發出生於民國21年，家中一共有9個兄弟姐妹



小時候父親曾夢想成為一位大學生，但在14歲那年，他的父親、我們的祖父經歷了228事件被抓走，被釋放回來的祖父， 一病不起，家中頓時失去依靠。



為了負擔家計，父親初中畢業後，進入師範體系，公費唸書，小小年紀就懂得為手足犧牲、承擔



父親畢業後曾到香山國小、東園國小及民富國小擔任小學老師，十八般武藝都要會，

國語、數學；自然、體育、音樂



父親數學極好，在家裡常考我們雞兔同籠共幾隻腳，我的父親會彈風琴，體育更是強項，父親曾是省運的羽毛球選手。



父母親因親友的安排而認識，最主要是通過祖母的審核，母親第一次相親，就與父親結婚了。





父母親結婚於民國47年，隔年長子柯文哲出生，次子柯宇謙誕生於民國49年，小女兒柯美蘭，生於民國51年



小時候柯家經濟並不寛裕⋯所以全家福的照片，經常是在父親的學校、家裹的大門前或家中拍攝



全家人外出旅行，多半是與學校教職員及家屬、跟隨著學校所舉辦的墾親旅行



父親非常孝順，旅行一定要帶著祖母參加；孝悌、倫理、尊重長輩是從小的身教。



父親非常節儉，不喜歡花錢，從不追求物慾、口慾。一生簡樸，內衣褲破了，補一補，繼續穿，父親待人非常真誠，從不會占別人的便宜，所以他的朋友很多。





父親是一個好奇寶寶，喜歡冒險，東奔西跑，他喜歡用摩托車載母親來趟雙人行。



父親不只十八般武藝樣樣精通，更是教師合唱團一員，還曾登上電視台演出



父親有極好音感，是我的啟蒙老師，我的鋼琴是自學，父親常常能指出我的錯誤處，是免費的鋼琴老師。

我十歲時，父親帶我登爬大霸尖山並攻頂，在山頂上，告訴我，「作一個有能力的人，才能在社會立足」



父親話不多，從不會大小聲，他經常帶著笑容，卻不怒而威，高挑的身形，是母親與孩子強壯的依靠

父親從來不對孩子說「不」， 但常常提醒孩子，「想清楚了，就要自己負責」。所以孩子們會再三思索， 一但決定，我們就會勇往直前。





父親50歲從學校退休後，前往馬紹爾群島工作， 協助友人水電工程1.5年，而後到湖口工業區警衛室工作，65歲後，又接任三家日本公司的顧問，直至94歲。

2014年哥哥競選台北市長，2018連任成功，2024競選總統，重聽的父親愈來愈沈默，逐漸行走不便，卻堅持用他的出席，力挺哥哥，以他為榮，以我們為榮

父親從沒有向孩子要過撫養費，反而是年年給壓歲錢，為了不讓孩子操心健康，所以天天騎腳踏車做運動，鍛鍊身體，

直至2024年8月5日，父親騎腳踏車時，因暈眩跌倒，由於持續低度發燒，意外發現淋巴癌，三次病危通知，父親在前兩次都奇蹟似的清醒，辛苦的住院了194天， 於2025年2月17日病逝於新竹台大醫院

生病的父親，讓孩子體會到，生病是辛苦的事，醫院是苦難的地方，而父親支撐身體，直到身為醫師的孩子學會了放下，並向父親保證，自己會獨立、堅強，父親的生命才快速斜線向下。



柯文哲、柯宇謙、柯美蘭、柯家三個孩子感念父親一生對家庭勞心付出，感念父親厚德身教，領我前行，言教，引我明心，虧欠父親的恩情，孩子們終身難以回報。