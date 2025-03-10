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手機電量100％持續充傷電池！　專家公布最佳解

▲女生約會帶手機充電器，是不想回家嗎。（示意圖／取自免費圖庫／Pexels）

▲手機充電有眉角。（示意圖／取自免費圖庫／Pexels）

記者張靖榕／綜合報導

隨著手機電池技術日益精進，許多中階甚至入門機型都能夠支撐一整天的使用。不過，電池若總是充到100％，其實還可能縮減電池壽命，這點與電池續航力同等重要。

CNET報導，延長電池壽命的一個關鍵方法，是減少電池在100%電量時持續充電的時間。當電池長時間維持在滿電狀態，會對其內部結構造成壓力，加速老化，進而影響整體健康度。

蘋果（Apple）針對此問題，早已在iPhone中內建「最佳化電池充電」（Optimized Battery Charging）功能。該功能會根據用戶的充電習慣，延後充電至100%的時間點，確保設備在使用前才完成充電，從而降低長時間處於滿電狀態對電池的影響。

若用戶希望進一步掌控iPhone的充電方式，蘋果在iPhone 15及更新機型中新增「充電上限」（Charge Limit）功能。透過這項功能，用戶可以限制充電的最高電量，避免設備達到100%電量，從而降低電池壓力。

使用者可在「設定」>「電池」>「充電」選單中，選擇5%為單位的充電上限，範圍介於80%至100%之間（最佳化電池充電則僅能在100%時開啟）。蘋果官方表示，這項功能有助於延長電池的使用壽命，並可能根據使用模式提供建議，即便只將上限設在95%，也能帶來長期的正面影響。

不過，CNET編輯暨手機評測專家霍蘭德（Patrick Holland）提醒，若手機在滿電狀態仍持續插電，用戶也無須過度擔憂。他表示，「影響電池老化與壽命的因素繁多，並不單單取決於是否充滿100%。蘋果及其他手機製造商皆已透過軟體來最佳化充電管理，並提供用戶更多控制選項，但最重要的是找到適合自己的使用平衡，無須過度擔憂完全充電。」

蘋果也提醒，即便使用者啟用「充電上限」功能，iPhone仍可能偶爾充電至100%。這是為了確保系統能夠準確計算電池的狀態，讓設備維持最佳效能。因此，若偶爾看到電量充滿，無需過度擔心。

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