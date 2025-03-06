台積電加碼在美投資　賴清德：政府沒有受到來自美國的壓力

記者陳家祥／台北報導

台積電日前宣布將擴大對美投資千億美元，掀起全球各界關注，為此，總統賴清德今（6日）與台積電董事長魏哲家共同召開記者會。在回應媒體提問時，賴清德強調，台積電這個佈局對未來發展是有其必要；他也說，在台積電赴美投資的過程中，「政府沒有接受到來自美國的壓力，並沒有」。

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



有媒體問到，台積電在美國擴大投資，有台積電佈局的策略考量，但外界也好奇，是否有美方的壓力？面對川普總統充滿交易風格的行事作風，台積電擴大在美投資，台灣能換取美方任何實質承諾？軍事安全實質保證？對等關稅議題不會受到影響？

對此，賴清德回應說，他要跟國人報告，最了解台積電、最關心台積電發展的，應該還是台積電本身，剛剛魏董事長致辭中也說，台積電這個佈局對未來發展是有其必要。其次，賴也強調，在台積電赴美投資的過程中，「政府沒有接受到來自美國的壓力，並沒有」。

賴清德同時也表明，基於台灣的安全，在川普總統上任後馬上舉行四方會談，川普總統前不久跟日本首相石破茂先生的領袖高峰會也公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不允許任何國家企圖用武力或脅迫的方式改變台海現狀。

賴清德說，這些類似的主張，其實也見到川普總統內閣裡面，各相關首長在國會或在社會上不斷提出。