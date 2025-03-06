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加薩重建定調！　阿拉伯峰會「三不」共識：巴人不撤、以哈不治理

▲▼ 阿拉伯世界各方領袖4日在埃及開羅召開緊急峰會，討稐加薩重建計畫。（圖／路透）

▲ 阿拉伯世界領袖聚首，討稐加薩重建計畫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿拉伯世界各方領袖4日在埃及開羅召開緊急峰會，就美國總統川普先前提出的加薩重建計畫進行討論，最終達成共識，確立「三不」原則，包括巴勒斯坦人不撤離、以色列不控制、哈瑪斯不治理。此次會議進一步強調埃及的主導地位，也敲定4月召開加薩重建會議，並設立專門基金協助重建工作。

埃及媒體《金字塔報》（Al Ahram）5日刊出社論報導，各國領袖一致反對美國與以色列驅逐巴勒斯坦人民的計畫，認為此舉剝奪了巴勒斯坦人在加薩與約旦河西岸建立獨立國家的權利，更是一種種族清洗與種族滅絕行為。

社論分析，此次會議彰顯埃及在阿拉伯世界的領導地位，與會國家與組織均認可埃及在籌組峰會與規劃加薩重建方面的主導角色。各國同意遵循埃及版重建計畫綱要，並將加薩治理權交由阿拉伯主要國家、伊斯蘭合作組織（OIC）成員及美國、英國、歐盟共同組成的「臨時機構」，取代目前由巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯掌控的局面。

埃及的「三不」方針成為此次峰會核心，強調不將巴勒斯坦人強迫撤出加薩、不讓以色列接管加薩、以及不再由哈瑪斯治理。

此外，社論提到，若哈瑪斯繼續掌權，國際社會與阿拉伯國家將不會提供任何經濟援助。以色列政府也須審慎考量，若繼續推動以軍事手段殲滅哈瑪斯，只會加劇衝突，導致更多巴勒斯坦平民受害，使局勢更加複雜，無助於解決當前危機。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在峰會最後宣布，開羅將於4月舉辦加薩重建會議，並設立專門基金，以支持當地重建工作。

阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）則在會後記者會上稱，埃及版重建計畫已獲所有阿拉伯國家一致認可，正式命名為「阿拉伯計畫」（Arab Plan）。文末則呼籲美國應推動和平談判，促使以色列執行停火協議第二階段。

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