嘲諷畫惹怒阿拉伯世界！馬克宏急上半島電視澄清：從未針對伊斯蘭

文/中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電

法國總統馬克宏近日支持諷刺漫畫的言論激怒阿拉伯世界,引發激烈反法聲浪。他在半島電視台今天播出的專訪中表示,自己的話被謊言斷章取義,希望風波能盡快平息。

由於近日針對支持諷刺漫畫的言論,導致部分阿拉伯穆斯林國家不滿與反彈,引發外交關係緊張,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)決定親自出面澄清回應。因此接受半島電視台(Al Jazeera)專訪,並於今天下午播出。馬克宏親信向法媒透露,「元首希望能平心靜氣地闡述他的觀點」。

總統府艾里賽宮(Elysee)則表示,「在法國一連串令人震驚的事件以及阿拉伯國家的反法國浪潮後,這是一個很重要的訪談」。

長達55分鐘的專訪中,馬克宏首先指出,「即使法國也曾經歷過恐怖攻擊,但這是國際上首次出現如此強烈的反法聲浪,這一切都是因許多誤會而來,我希望藉此澄清」。

French President Emmanuel #Macron speaks to Al-Jazeera that he understood Muslims' feelings about the offensive cartoons, stressing that his government does not stand behind these cartoons. pic.twitter.com/kgqDSwJtUk